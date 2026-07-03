Fußball: Warum die DFB-Probleme nicht beim Bundestrainer enden

Als Konsequenz des WM-Desasters muss Julian Nagelsmann als Bundestrainer gehen. Die Probleme des DFB und der Nationalmannschaft liegen aber wohl tiefer.

Warum die Probleme des DFB nicht beim Bundestrainer enden

Nagelsmann ist Geschichte - doch wie geht es weiter mit dem deutschen Fußball? Experten diskutieren Wege aus der Krise und die Zukunft der Nationalmannschaft. 03.07.2026 | 34:13 min

Vor dieser Fußball-WM hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wieder sehr mit der glorreichen Vergangenheit gespielt. Oder besser gesagt, seine große Fußballhalle damit beklebt. Fein säuberlich hängen schöne Bilder der WM-Triumphe der Nationalmannschaft von 1954, 1974, 1990 und 2014 an der Glasfront. Doch das ist Vergangenheit. Zum dritten Mal in Folge hat sich das Aushängeschild des deutschen Fußballs bei einer WM zum Gespött gemacht.

Beim DFB passt vieles nicht mehr zusammen

In Atlanta fragen Kolumbianer, warum es nicht läuft. In New York wundern sich Brasilianer, weshalb es wieder rumpelt. Und irgendwo lacht immer ein Engländer. Nein, es passt vieles nicht mehr beim DFB.

Und das hatte nicht allein mit Julian Nagelsmann zu tun, der in seiner irgendwie jugendlichen Naivität, aber auch seiner selbstherrlichen Attitüde wohl nicht mitbekommen hat, was alles verrutscht ist.

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Auch Geschäftsführer Rettig hört auf

Sportdirektor Rudi Völler ist der Vorwurf zu machen, nicht gegengesteuert zu haben. Gehen wird neben dem Bundestrainer erst einmal der Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig. Der 63-Jährige hat erklärt, dass er angeblich seinen auslaufenden Vertrag zum Jahresende aus persönlichen Gründen ohnehin nicht verlängert hätte.

Es war vor drei Jahren ein geschickter Schachzug von Präsident Bernd Neuendorf, einen der schärfsten Kritiker des Profifußballs zum Verband zu holen. Doch Rettig konnte sein Profil in dieser Position nie wirklich schärfen.

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Klar, er war maßgeblich beteiligt, Nia Künzer zur Sportdirektorin und Christian Wück zum Bundestrainer zu machen, die den DFB-Frauen eine bessere Haltung als den Männern vermittelt haben.

Auch Völler weicht den großen Fragen aus

Aber die großen Fragen ist Rettig hinter den Kulissen zu leise angegangen – und Völler, inzwischen 66, hat dafür ohnehin keine Leidenschaft mehr. Beide haben nicht als Regulativ zu Nagelsmann gewirkt.

Die ständigen Besuche der Spielerfrauen sind nur ein Thema von vielen, das Bundesliga-Vertretern übel aufgestoßen ist. Es wird gefordert, sich wieder auf sportlichen Erfolg zu fokussieren. Zu viel wurde auf Belange der Stars und ihrer Berater ausgerichtet. Man hat es sich erneut viel zu bequem gemacht.

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Es wird nun eine spannende Frage, ob der Volkstribun Völler, den ja nicht nur die Menschen im German House of Soccer in New York noch mit Sprechchören gefeiert haben, sich mit Jürgen Klopp verträgt, sollte dieser Bundestrainer werden. Oder braucht es einen ganz anderen Ansatz?

Per Mertesacker wäre ein Kandidat

Nachwuchsdirektor Hannes Wolf ist auf jeden Fall eine gute Besetzung. Aber wer könnte darüber Rettigs Posten übernehmen? Nationalmannschaft-Veteran und ZDF-Experte Per Mertesacker, der lange beim FC Arsenal die Nachwuchsakademie geleitet hat, wäre ein logischer Kandidat.

Genau wie Klopp kennt er die Premier League aus dem Effeff. Keine Rolle soll Sami Khedira spielen, der schon mal auf den Job schielte.

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Bundesliga mit mehr Mitsprache beim Verband

Nur zur Erinnerung: Bereits nach dem WM-Desaster 2018 forderte die Deutsche Fußball-Liga (DFL), die mittlerweile Bundesliga heißt, mehr Mitsprache. Eine eingesetzte Fußball-Kommission ist hochkarätig besetzt.

Markus Krösche etwa hat gute Drähte in Liga und Verband, ist aber mit dem Kaderumbau bei Eintracht Frankfurt voll gefordert. Immerhin: Wichtige Maßnahmen sind bereits eingeleitet, der Verband handelt schneller als früher. Das dritte Scheitern duldet kein Aussitzen der Probleme.

ZDF-Experte Rene Adler kritisiert die Pressemitteilung des DFB zum Rücktritt von Bundestrainer Julian Nagelsmann. 03.07.2026 | 2:27 min

Auch im Fußball fehlt das Tempo bei Veränderungen

Wobei einiges bereits angestoßen ist: Die freiwillige "Bundesliga Talent Series" soll Spielern von der U17 bis U23 endlich mehr Wettkampfpraxis verschaffen. An der Basis greift bereits die neue Trainingsphilosophie, um Kindern und Jugendlichen mehr Ballkontakte zu ermöglichen.

Nur: Viele Vereine, Trainer und Betreuer fühlen sich damit (noch) überfordert. Veränderungen werden im Amateurbereich oft abgelehnt. Und so spiegelt sich im Fußball das wider, was für viele Gesellschaftsbereiche gilt: Deutschland fehlt das Tempo. Und irgendwann wundern sich alle, warum international der Anschluss verloren gegangen ist.

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.