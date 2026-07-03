DFB: Andreas Rettig hört zum Jahresende als Geschäftsführer auf

Sport-Geschäftsführer:Rettig verlässt den DFB zum Jahresende
Andreas Rettig wird seinen auslaufenden Vertrag als Geschäftsführer Sport beim DFB nicht verlängern. Die Entscheidung habe aber nichts mit der WM zu tun, so der 63-Jährige.
Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig verlässt den Deutschen Fußball-Bund zum Jahresende. Dies gab der DFB in der Mitteilung zum Rücktritt von Bundestrainer Julian Nagelsmann bekannt.
Rettig-Rückzug stand bereits vor der WM fest
Der 63 Jahre alte Rettig habe während der Sitzung der Gesellschaftervertreter und des Aufsichtsrates erklärt, dass er seinen zum 31. Dezember 2026 auslaufenden Vertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängern werde.
Darüber habe er den DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf bereits vor Beginn der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft informiert.
Rettig will Vertrag bis Jahresende erfüllen
"Wir haben dann verabredet, damit keine unnötige Unruhe (...) entsteht, das nicht zu kommunizieren", sagte Rettig am DFB-Campus. "Es müssen Weichen gestellt werden, und das soll nicht der scheidende Geschäftsführer machen."
Er werde seiner Arbeit in den nächsten Monaten aber ganz normal nachgehen und seinen Vertrag erfüllen, so Rettig weiter.
DFB-Geschäftsführer seit 2023 im Amt
Rettig hatte sein Amt im September 2023 übernommen, zuvor galt er als einer der schärfsten DFB-Kritiker im Profifußball. Von 2013 bis 2015 war er Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL).
Als Spitzenfunktionär arbeitete der gebürtige Leverkusener unter anderem für den 1. FC Köln, SC Freiburg und FC Augsburg.
Was passiert mit Rudi Völler
Keine Angaben machte der DFB derweil zur Zukunft von Sportdirektor Rudi Völler. Der Weltmeister von 1990 war für den zurückgetretenen Bundestrainer Nagelsmann erster Ansprechpartner beim Verband.
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