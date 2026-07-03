WM: Ex-Bundestrainer Nagelsmann entschuldigt sich bei Fans

Nach der Trennung vom DFB findet Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann emotionale Worte. Einen besonderen Dank richtet er an die Fans.

Julian Nagelsmann hat die Ziele als Bundestrainer nicht erfüllt. Quelle: dpa

Julian Nagelsmann hat sich nach seiner Trennung vom DFB bei den Fans für das schlechte Abschneiden bei der WM entschuldigt. An die Fans gerichtet erklärte er: "Ihr habt uns getragen, ihr habt uns vertraut, ihr habt uns Energie gegeben". Er betonte, wie wichtig dieser Rückhalt auch in schwierigen Phasen gewesen sei.

Es tut mir von Herzen leid und weh, dass wir euch enttäuscht haben und euch keine weiteren Fußballnächte bei dieser WM bescheren konnten. Ihr hättet viel mehr verdient gehabt! „ Julian Nagelsmann

Nagelsmann erklärt Entscheidung

Nagelsmann habe sich mit Vertrauten im persönlichen Umfeld und im Verband ausgetauscht, die Entscheidung sei ihm "alles andere als leichtgefallen", wird er in der DFB-Mitteilung zitiert. Sein "oberstes Ziel" sei immer der Erfolg der Mannschaft gewesen, zugleich habe diese nach der "herben Enttäuschung" nun die Chance auf einen "unbelasteten Neuanfang" verdient.

Er dankte seinem Trainerteam, dem Staff und allen Mitarbeitenden im Verband für die Unterstützung sowie ausdrücklich den Spielern, mit denen er "vertrauensvoll" zusammengearbeitet habe.

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DFB will Klopp als Bundestrainer

Nach dem bitteren Aus gegen Außenseiter Paraguay war ein Weiter-So beim DFB nicht mehr möglich. In einer Mitteilung erklärte der Verband, er werde nun das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen, der als Nachfolger für Nagelsmann bereitstünde.

Wie beim Vorrunden-Aus 2018 in Russland und 2022 in Katar verpasste das DFB-Team beim XXL-Turnier mit erstmals 48 Mannschaften in Amerika zum dritten Mal nacheinander die Runde der besten 16 Teams. Nagelsmann war mit dem erklärten Ziel angereist, die Nationalmannschaft bestmöglich zum Titel zu führen.

Der ehemalige Bundesliga-Trainer (TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern München) hatte im September 2023 die Nachfolge von Hansi Flick angetreten. Seine ersten Länderspiele bestritt er dabei im Oktober 2023 ebenfalls auf einer US-Reise. Und in Foxborough leitete er damals sogar seine ersten Trainingseinheiten. Wenige hundert Meter von dem Übungsplatz entfernt erlebte Nagelsmann jetzt gegen Paraguay seine bitterste Niederlage.

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