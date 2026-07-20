  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Im Alter von 75 Jahren: HSV-Legende Kevin Keegan gestorben

Im Alter von 75 Jahren:HSV-Legende Kevin Keegan gestorben

|

Kevin Keegan ist tot. Der frühere englische Nationalspieler und langjährige Profi beim Hamburger SV ist im Alter von 75 Jahren nach langer Krankheit gestorben.

Kevin Keegan, Archivbild

Kevin Keegan, Archivbild

Quelle: dpa

Die englische Fußballikone Kevin Keegan ist tot. Wie seine Familie am Montag bekanntgab, starb der zweimalige Ballon-d'Or-Gewinner und einstige Profi des Hamburger SV im Alter von 75 Jahren.

Anfang des Jahres machte er Krebserkrankung öffentlich

Keegan hatte Anfang des Jahres eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Im Juni folgte die Nachricht, die Krankheit sei im finalen Stadium. Keegan sei in seinen letzten Augenblicken "von seiner Frau und seinen Töchtern umgeben" gewesen, hieß es in dem Statement: "Kevin war ein sehr geliebter Ehemann, Vater und Großvater. Die Familie möchte Kevins großartigem medizinischen Team für all seine Unterstützung danken." Die Familie bat um Ruhe und Privatsphäre.

Karrikatur von Oliver Kahn vor der gezeichneten Meisterschale. Schumacher und Körbel

Die Siebziger in der Bundesliga sind für die Bayern ein glänzendes Jahrzehnt. Es ist aber auch das Beste für den HSV: Denn 1979 werden die Hamburger Deutscher Meister.

21.07.2023 | 27:28 min

Als Spieler wurde Keegan dreimal englischer Meister und einmal Europapokalsieger mit dem FC Liverpool, bevor er 1977 zum HSV wechselte, für den er drei Jahre lang spielte. Es folgten weitere Stationen in England bei Southampton und Newcastle.

Für die englische Nationalmannschaft bestritt die "Mighty Mouse" 63 Länderspiele (21 Tore), in den Jahren 1999 und 2000 kehrte er als Nationaltrainer zu den "Three Lions" zurück.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

sportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

ZDFsportstudio Update:Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026

Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren!
Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.
Quelle: SID
Über dieses Thema berichtet das ZDF in der heute-Sendung am 20.07.2026 ab 19 Uhr.
Themen
SportFußball

Fußball-WM 2026

  1. ZDFsportstudio live: FIFA Fußball-WM 2026

    Zwölf Gruppen mit je vier Teams:Der Spielplan

  2. Das BC Place Stadium in Toronto.

    Von Atlanta bis Vancouver:Die Stadien der WM 2026

  3. Fußbälle der Marke adidas liegen auf einem Fußballrasen am 10.10.2025.
    FAQ

    Turnier in USA, Kanada und Mexiko:Tickets, Zeiten, Spielorte: Alles Wichtige zur Fußball-WM

    von Ralf Lorenzen
    mit Video2:13
  4. Collage: Ein Fuballer mit einem Pokal jubelt, daneben David Beckham im Anzug, eine Menschenmenge mit USA-Flaggen und amerikanische Dollar.

    Sport | Sport Dokus:American Soccer Dream

    von Tim Gorbauch und Markus Harm
    Video43:47