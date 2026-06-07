"Missverständnisse": Laura Freigang über verpasste Dopingkontrollen

Während die DFB-Frauen für die WM planen können, droht Nationalspielerin Laura Freigang eine Sperre wegen verpasster Dopingtests. Die Spielerin spricht von "Missverständnissen".

Nationalspielerin Laura Freigang sitzt beim Spiel gegen Norwegen nur auf der Tribüne. Quelle: Imago

Laura Freigang jubelte auf der Tribüne mit, als die DFB-Frauen am Freitag in Köln das WM-Ticket lösten. Die 44-malige Nationalspielerin gehört aktuell zwar nicht zum Aufgebot von Bundestrainer Christian Wück, doch natürlich träumt auch die Angreiferin von Eintracht Frankfurt von einer Teilnahme an der Endrunde 2027 in Brasilien. Das Problem: Es läuft ein Verfahren der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) wegen möglicher Melde- bzw. Kontrollversäumnisse.

Innerhalb von zwölf Monaten soll Freigang laut NADA-Angaben dreimal für eine Kontrolle nicht an dem von ihr angegebenen Ort gewesen sein. Wegen der drei verpassten Dopingtests droht der Offensivspielerin eine lange Sperre. Diese sogenannten Strikes sind ein Verstoß gegen die Meldepflicht, der laut NADA in der Regel zu einer Sperre von zwei Jahren führt.

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Freigang spricht von Missverständnissen

Freigang selbst nahm einen Tag nach dem 2:0 (2:0) gegen Norwegen erstmals Stellung zu dem Wirbel und sprach von "Missverständnissen". "Mir ist an der Stelle wichtig zu betonen: Gegen mich besteht und bestand zu keinem Zeitpunkt ein Dopingverdacht", schrieb die Stürmerin am Samstagabend bei Instagram.

"Bei den verpassten Kontrollen handelt es sich nicht um bewusst vermiedene Kontrolltermine, sondern um Unstimmigkeiten bzw. Missverständnisse in den täglich zu aktualisierenden und umfassenden Angaben, die wir als Nationalspielerinnen tages- und stundenaktuell im System zu aktualisieren haben", schrieb Freigang. Sie beteuerte, für einen fairen Sport zu stehen. Sie habe in ihrer Karriere "schon eine Vielzahl an unangekündigten Kontrollen absolviert, alle davon negativ".

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Die NADA teilte mit, dass der Sachverhalt nun vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) geprüft und aufgearbeitet werde. Wie schnell eine Entscheidung fällt, erscheint derzeit offen. Die neue Saison der Frauen-Bundesliga beginnt am 21. August. Bislang hat der DFB nur den Eingang der NADA-Mitteilung bestätigt.

Freigang bei SGE Leistungsträgerin - Bei Wück "auf Abruf"

Eine lange Sperre wäre für die bislang nie mit Doping oder auch verpassten Kontrollen auffällig gewordene Frankfurterin ein herber Rückschlag. Bei der Eintracht ist Freigang absolute Leistungsträgerin.

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Auch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Brasilien wäre für sie in Gefahr, wenngleich sie in der Nationalmannschaft nicht eine so dominierende Rolle spielt wie im Verein. Zuletzt hatte sie unter Wück kaum noch gespielt. Der Bundestrainer selbst wollte sich bislang nicht zur Causa äußern. Für den Abschluss der WM-Qualifikation am Dienstag (18:00 Uhr/ZDF) in Slowenien wird Freigang weiterhin als "auf Abruf" geführt. Anfeuern wird sie ihre Mitspielerinnen aber erneut nur aus der Ferne.

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Quelle: dpa, SID