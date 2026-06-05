Sieg gegen Norwegen:DFB-Frauen lösen ihr Ticket für die WM 2027
Mit einem 2:0-Sieg halten die deutschen Fußballerinnen Norwegen in der WM-Qualifikation auf Distanz. Das Ticket für die Endrunde 2027 ist den DFB-Frauen nicht mehr zu nehmen.
Das deutsche Fußball-Nationalteam der Frauen hat die Qualifikation für die nächste Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien erfolgreich gemeistert. Im Duell mit Verfolger Norwegen gelang ein 2:0 (2:0)-Sieg. Damit ist die Elf von Bundestrainer Christian Wück in der Gruppe nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen, die Qualifikation für die Endrunde vorzeitig perfekt.
In Köln erzielten Marie Müller (17.) und Carlotta Wamser (27.) die Treffer für die vor der Pause gnadenlos effizienten DFB-Frauen. Das Anschlusstor der Skandinavierinnen kurz vor dem Halbzeitpfiff zählte aufgrund einer Abseitsposition nicht.
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