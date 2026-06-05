Sieg gegen Norwegen: DFB-Frauen lösen ihr Ticket für die WM 2027

Das deutsche Fußball-Nationalteam der Frauen hat die Qualifikation für die nächste Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien erfolgreich gemeistert. Im Duell mit Verfolger Norwegen gelang ein 2:0 (2:0)-Sieg. Damit ist die Elf von Bundestrainer Christian Wück in der Gruppe nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen, die Qualifikation für die Endrunde vorzeitig perfekt.