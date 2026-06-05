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Sieg gegen Norwegen: DFB-Frauen lösen ihr Ticket für die WM 2027

Sieg gegen Norwegen:DFB-Frauen lösen ihr Ticket für die WM 2027

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Mit einem 2:0-Sieg halten die deutschen Fußballerinnen Norwegen in der WM-Qualifikation auf Distanz. Das Ticket für die Endrunde 2027 ist den DFB-Frauen nicht mehr zu nehmen.

Die deutschen Fußballerinnen beim Torjubel

Jubel bei Deutschlands Fußballerinnen: Das Team von Bundestrainer Christian Wück fährt zur WM.

Quelle: Witters

Das deutsche Fußball-Nationalteam der Frauen hat die Qualifikation für die nächste Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien erfolgreich gemeistert. Im Duell mit Verfolger Norwegen gelang ein 2:0 (2:0)-Sieg. Damit ist die Elf von Bundestrainer Christian Wück in der Gruppe nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen, die Qualifikation für die Endrunde vorzeitig perfekt.

Naika Reissner (Österreich), Annabel Schasching (Österreich) und Larissa Mühlhaus (Deutschland) kämpfen.

Die deutschen Fußballerinnen lassen in der WM-Qualifikation erstmals Punkte liegen. Die DFB-Frauen kommen in Unterzahl gegen Österreich nicht über ein Unentschieden hinaus.

18.04.2026 | 4:52 min

In Köln erzielten Marie Müller (17.) und Carlotta Wamser (27.) die Treffer für die vor der Pause gnadenlos effizienten DFB-Frauen. Das Anschlusstor der Skandinavierinnen kurz vor dem Halbzeitpfiff zählte aufgrund einer Abseitsposition nicht.

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Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtete ZDFsportstudio am 3. Juni um 14:33 Uhr in dem Beitrag: "DFB-Frauen bangen um Torfrau Berger"
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