Das kann sich sehen lassen: Zwar verlieren die deutschen 3x3-Basketballer das WM-Finale, doch Silber ist der bisher größte Erfolg eines deutschen Männer-Teams.

Der deutsche Nationalspieler Denzel Agyeman. Quelle: action press

Nach einer glänzenden Turnierleistung sind die deutschen 3x3-Basketballer bei der Weltmeisterschaft knapp am Titel vorbeigeschrammt. Das Quartett mit Denzel Agyeman, Fabian Giessmann, Kevin Bryant und Niklas Kropp musste sich im Finale von Warschau am Ende Lettland 15:20 geschlagen geben.

Größter Erfolg für deutsches Männer-Team

Es ist die erste WM-Medaille überhaupt für den DBB. Seit der Premiere 2012 hatten es weder Männer noch Frauen aufs Podium geschafft - nun gab es in Polen Silber. Es ist der zweite große Erfolg im 3x3-Bereich nach dem Olympiasieg der Frauen bei den Sommerspielen 2024 in Paris.

Die deutschen Männer verteidigten im Endspiel gegen die Letten konzentriert und zwangen den Gegner immer wieder zu Fouls. Doch Lettland drehte das Spiel und führte schließlich erstmals 11:10. Danach wechselte die Führung zunächst permanent.

In den letzten drei Minuten reihte sich bei den Deutschen aber Fehler an Fehler, Tokio-Olympiasieger Lettland zog davon und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Die deutschen 3x3-Basketball-Teams starteten gut in die WM in Warschau. 01.06.2026 | 0:30 min

Knappe Siege in der K.o.-Runde

Zuvor war die DBB-Auswahl auf dem Court vor dem Kultur- und Wissenschaftspalast der Metropole regelrecht durch die Gruppenphase gerauscht. Gegen Japan (21:15), Neuseeland (19:10), die Niederlande (21:13) und China (22:12) gab es klare Siege, deutlich enger ging es im Viertelfinale gegen Österreich (21:19) und im Halbfinale gegen Frankreich (19:18) zu.

Silber sei "wieder ein herausragender Erfolg für unser 3x3-Programm. Ich freue mich riesig", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss. Auch die Frauen, für die im Viertelfinale Endstation war, hätten sich "in Warschau sehr gut verkauft. Beide Teams lassen für die Zukunft noch ganz viel erwarten".

US-Frauen gewinnen WM-Titel

Das deutsche Frauenteam mit Olympiasiegerin Marie Reichert, Ama Degbeon, Britta Daub und Laura Zolper war am Samstag im Viertelfinale überraschend gegen Aserbaidschan ausgeschieden (16:18) - nach einer makellosen Vorstellung mit vier Siegen in vier Vorrundenspielen. Der Titel ging zum vierten Mal an die USA.

Quelle: SID