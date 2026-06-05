Basketball: Obst-Vertreter Rathan-Mayes führt Bayern ins Finale

Basketball: Sieg in Serie gegen Bonn : Obst-Vertreter Rathan-Mayes führt Bayern ins Finale

von Stefan Bier 05.06.2026 | 12:53 |

Die Bayern-Basketballer machen den Ausfall ihres Top-Werfers Andreas Obst wett. Xavier Rathan-Mayes springt in die Bresche beim dritten Sieg in der Halbfinalserie gegen Bonn.