Basketball: Obst-Vertreter Rathan-Mayes führt Bayern ins Finale

Basketball: Sieg in Serie gegen Bonn:Obst-Vertreter Rathan-Mayes führt Bayern ins Finale
von Stefan Bier
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Die Bayern-Basketballer machen den Ausfall ihres Top-Werfers Andreas Obst wett. Xavier Rathan-Mayes springt in die Bresche beim dritten Sieg in der Halbfinalserie gegen Bonn.
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