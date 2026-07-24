Per Mertesacker übernimmt ab 2027 beim DFB die Verantwortung für Nationalteams und Akademie. In den sozialen Medien äußert sich der Weltmeister von 2014 zu seiner neuen Aufgabe.

Per Mertesacker wird ab 1. Januar neuer Sport-Geschäftsführer beim DFB. Quelle: imago

Ex-Weltmeister Per Mertesacker will seinen künftigen Job als Sport-Geschäftsführer beim DFB mit größtmöglicher Leidenschaft angehen.

Mertesacker: "Eine riesige Aufgabe"

Er wolle "den deutschen Fußball und vor allem den Nachwuchs" weiterentwickeln, das sei "eine riesige Aufgabe und genau das ist meine Motivation", schrieb der 41-Jährige bei Instagram.

Ich brenne darauf, gemeinsam mit vielen großartigen Menschen den deutschen Fußball in die Zukunft zu führen. „ Per Mertesacker via Instagram

Weltmeister-Teamkollege Toni Kroos antwortete auf die Nachricht mit den Worten: "Viel Glück Langer."

Nachfolger von Andreas Rettig

Mertesacker wird zum 1. Januar 2027 die Nachfolge des scheidenden Sport-Geschäftsführers Andreas Rettig antreten. Er verantwortet dann die Bereiche Nationalteams und Akademie.

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Aufgabe erfüllt Mertesacker "mit großer Demut"

"Wenn ich nun die Chance bekomme, ab 2027 Verantwortung beim DFB zu übernehmen, dann erfüllt mich das mit großer Demut", schrieb Mertesacker, der in den vergangenen Jahren und auch zuletzt bei der Fußball-WM als ZDF-Experte tätig war.

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Quelle: dpa