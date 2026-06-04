Da gab's nichts zu deuteln: Die Bayern-Basketballer gewinnen gegen Bonn auch das dritte Halbfinale. Gegner im Final-Playoff ist Bonn oder Bamberg.

Bester Werfer der Bayern: Xavier Rathan-Mayes. Joel Aminu versucht, zu blocken. Quelle: Eibner-Pressefoto/Thomas Häsler

Die Basketballer des FC Bayern München nehmen nach einer bislang verkorksten Saison Kurs auf die Meisterschaft in der Bundesliga. Das Team von Trainer Svetislav Pesic hat gegen die Telekom Baskets Bonn das dritte Halbfinale locker mit 77:57 (37:25) gewonnen und zieht mit 3:0-Siegen zum dritten Mal in Serie in die Endspiel-Serie ein. 2024 und 2025 gewannen die Münchner jeweils den Meistertitel.

Alba und München machen in der Basketball-Bundesliga den nächsten Schritt Richtung Finale. Die Berliner besiegen Bamberg, die Münchner Bonn. Beide führen nun in ihrer Best-of-Five-Serie mit 2:0. 02.06.2026 | 1:27 min

Für Pesic und sein Team um den erneut angeschlagen fehlenden Weltmeister Andreas Obst geht es darum, das komplizierte Jahr mit frühem Europa-Aus und verpasstem Pokalsieg mit dem nationalen Triumph abzuschließen.

Xavier Rathan-Mayes bester Bayer

Herausragender Akteur der Münchner war Xavier Rathan-Mayes. Der Flügelspieler erzielte 27 Punkte und verwandelte sechs seiner neun Dreierversuche.

Finalgegner der Münchner werden Alba Berlin oder die Bamberg Baskets. Alba hatte nach zwei deutlichen Heimsiegen 2:0 geführt, ehe Bamberg am Donnerstagabend 81:73 (39:30) gewann und auf 1:2 verkürzte.

Ob Bamberg oder Berlin: Bayern Favorit im Finale

Auch im Finale sind die Münchner eindeutiger Favorit. Das Pesic-Team ist in den bisherigen Playoffs noch ungeschlagen und hat fünf seiner sechs Partien mit mindestens 20 Punkten Differenz gewonnen.

Die ersten drei Endspiele sind für 12., 14. und 17. Juni angesetzt. Ein mögliches viertes und fünftes Finale würde am 19. und 21. Juni steigen.

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