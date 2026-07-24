LeBron James wechselt mit 41 Jahren nach Philadelphia

LeBron James hat mit 41 noch nicht genug. Er wechselt von den Los Angeles Lakers zu den Philadelphia 76ers und geht dort in seine 24. NBA-Saison.

Basketball-Legende LeBron James verlässt die Lakers und wechselt für seine 24. NBA-Saison zu den Philadelphia 76ers. Das wird vermutlich der letzte Wechsel des 41-jährigen Basketballers sein. 24.07.2026 | 0:42 min

Basketball-Superstar LeBron James spielt seine 24. Saison in der NBA für die Philadelphia 76ers.

Ich bin überzeugt, dass ich dazu beitragen kann, die Philadelphia 76ers zu einem Meisterteam zu machen. „ LeBron James

"Ich freue mich riesig darauf, eine neue Fangemeinde zu begeistern und diese unglaubliche Reise ein letztes Mal zu beginnen", teilte der 41-Jährige in den sozialen Medien mit. Laut einem Medienbericht soll James bei den 76ers einen Zweijahresvertrag über acht Millionen Dollar unterschrieben haben.

Lebron James: Fünfter Meisterring als Ziel

Vor gut zwei Wochen hatte der viermalige NBA-Meister bekanntgegeben, dass er die Los Angeles Lakers nach acht Jahren verlassen werde. Weil James verkündete, dass er künftig für das sogenannte Mindestgehalt auflaufen wird, waren sehr viele Teams in der Verlosung. Neben den nun erfolgreichen Philadelphia 76ers waren auch die Miami Heat, die Golden State Warriors und sogar die NBA-Meister New York Knicks gehandelt worden.

James wurde 2012 und 2013 mit Miami, 2016 mit Cleveland sowie 2020 inmitten der Corona-Pandemie mit den Lakers Meister. Mit Philadelphia will er seinen fünften Titel gewinnen.

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"Das ist meine letzte Entscheidung. Es geht mir nicht ums Geld. Es geht mir nicht um die Familie. Wofür spiele ich an diesem Punkt eigentlich noch? Ich möchte noch immer Opfer bringen. Ich möchte mich noch immer messen", erklärte James.

24. NBA-Saison ein weiterer Rekord

Bei all seinen bisherigen Stationen sprang ein Championship-Ring heraus. Kann er nun tatsächlich auch Philadelphia auf den Thron führen? Die 76ers hatten die Hauptrunde der abgelaufenen Saison auf dem siebten Platz der Eastern Conference beendet.

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James geht im Oktober in seine 24. Spielzeit als NBA-Profi. Alle anderen Basketball-Spieler der Liga-Geschichte kamen zuvor auf maximal 22 Saisons. Der Superstar hat inzwischen nicht nur die mit Abstand meisten Punkte der NBA-Historie, sondern auch die meisten Partien der Geschichte der Liga.

Immerhin: Auch in der vergangenen Saison hatte James mit durchschnittlich 20,9 Punkten, 7,2 Assists und 6,1 Rebounds in der Hauptrunde überzeugt, in den Playoffs kam er auf ähnliche Werte. Ohne den verletzten Luka Doncic waren die Lakers gegen den damaligen Champion OKC im Viertelfinale allerdings chancenlos.

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Quelle: dpa, SID