Basketball - NBA: New York Knicks sind Meister

Den New York Knicks gelingt im NBA-Finale gegen die San Antonio Spurs das nächste Comeback. Nach 53 Jahren geht der Titel wieder in den Big Apple.

Endlich am Ziel: Josh Hart und seine New York Knicks sind NBA-Meister. Quelle: AP | Ross D. Franklin

Die New York Knicks haben erneut einen zweistelligen Rückstand gedreht und sind erstmals seit 53 Jahren wieder Meister in der NBA.

Finalserie geht mit 4:1 an die Knicks

Drei Tage nach dem 29-Punkte-Comeback im Madison Square Garden gewannen die Knicks bei den San Antonio Spurs mit 94:90 - und das nach zwischenzeitlich 16 Punkten Rückstand. Mit dem Sieg entschieden die New Yorker die Finalserie mit 4:1 für sich.

Überragender Spieler der Knicks war Jalen Brunson mit 45 Punkten. Auch Ariel Hukporti kam erneut zum Einsatz und ist nun nach Dirk Nowitzki und Isaiah Hartenstein der dritte deutsche Basketball-Profi, der in der NBA die Meisterschaft geholt hat.

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Spurs liegen wieder deutlich vorne

Wie in jedem der vorausgehenden vier Spiele gingen die Spurs zweistellig in Führung, die Knicks hatten Schwierigkeiten mit ihren Würfen. Zum vierten Mal aber fand New York in den Rhythmus und arbeitete sich zurück - dieses Mal gelang der Ausgleich nach einem 10:0-Lauf im Schlussviertel beim 83:83.

Gut eine Minute danach gingen die Knicks beim 86:85 erstmals seit der Anfangsphase in Führung. Beiden Teams war der Druck anzumerken, bis zu den ersten Punkten durch Victor Wembanyama für die Spurs hatten die Profis schon sechs Fehlwürfe angesammelt.

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New York ist zur Halbzeit wieder dran

Die erste zweistellige Führung hatten die Gastgeber beim 18:8 nach acht Minuten, der Vorsprung wuchs auf bis zu 16 Zähler. Die Knicks verkürzten aber noch vor der Pause auf nur noch drei Punkte, zur Halbzeit lagen die Spurs dann 42:37 vorn.

In der zweiten Halbzeit brachten die Knicks zum erst zweiten Mal in dieser Serie auch den deutschen Profi Hukporti, der sich mit einem Block sofort gut einfügte - und am Ende wie Nowitzki und Hartenstein als Meister in die NBA-Geschichte einging.

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