3x3-WM: DBB-Frauen im Viertelfinale ausgeschieden

Die deutschen Basketballerinnen sind bei der 3x3-WM gegen Aserbaidschan ausgeschieden. Nach bislang souveränen Auftritten eine herbe Enttäuschung für die DBB-Auswahl.

Die deutsche Basketballspielerin Ama Degbeon. Quelle: IMAGO / ZUMA Press Wire

Die deutschen 3x3-Basketballerinnen sind bei der WM in Warschau im Viertelfinale ausgeschieden. Das Quartett mit Olympiasiegerin Marie Reichert, Ama Degbeon, Britta Daub und Laura Zolper unterlag Aserbaidschan im Viertelfinale überraschend mit 16:18.

Im Halbfinale trifft Aserbaidschan nun auf den Sieger der Partie zwischen den USA und Frankreich. Die DBB-Auswahl hatte sich in der Gruppenphase gegen China, Italien, Lettland und die Philippinen durchgesetzt und souverän mit vier Siegen aus vier Spielen den Gruppensieg geholt. Dadurch war das Team direkt für die Runde der letzten acht qualifiziert.

Die deutschen Basketballerinnen hatten sich bei der 3x3-WM in Warschau mit einem hauchdünnen 17:16 gegen Lettland den Gruppensieg gesichert. 03.06.2026 | 0:29 min

DBB-Männer spielen am Abend gegen Österreich

Am Samstagabend treffen die an Position sechs gesetzten DBB-Männer in ihrem Viertelfinale auf Österreich. Auch das Männerteam gewann alle vier Gruppenspiele und zog als Gruppensieger ins Viertelfinale ein.

Auf dem Court vor dem Kultur- und Wissenschaftspalast in der polnischen Hauptstadt werden am Sonntag (ab 17.00 Uhr) die Halbfinals und das Finale ausgetragen.

Quelle: SID