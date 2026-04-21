Basketball: Wie Nowitzki den Sport in Deutschland verändert hat

Dirk Nowitzki hat eine ganze Sportart revolutioniert und ihr in Deutschland zu ungeahnter Popularität verholfen. Nun wird dem 47-Jährigen die nächste Ehre zuteil.

Die Basketball-Legende Dirk Nowitzki steht vor der Aufnahme in die FIBA Hall of Fame. 16.04.2026 | 0:50 min

Basketball in Deutschland. Das war jahrzehntelang eine nicht ganz so schöne Geschichte. Zwar war der Sport bekannt und auch respektiert. Dennoch hatte er es schwer, sich gegen andere Ballsportarten hierzulande zu behaupten. Das hatte auch damit zu tun, dass es nur sehr selten Erfolge der Nationalmannschaft zu feiern gab. Der sensationelle Europameistertitel 1993 war die Ausnahme. Aber keine, die einen langfristigen Schub gab.

Ein paar Wochen vor diesem EM-Endspiel in München feierte 300 Kilometer entfernt ein junger Mann seinen 15. Geburtstag: Dirk Nowitzki. Ein hoffnungsvoller, talentierter und wahnsinnig großer Jugendlicher, der Basketball in Deutschland für immer prägen sollte. Seine Karriere wird nun mit der Aufnahme in die Hall of Fame des Weltbasketballverbands FIBA geehrt.

Nowitzki startet seine Karriere im deutschen Basketball

Nowitzki ist zu dem Zeitpunkt erst seit zwei Jahren ein Basketballer, vorher spielte er schon ordentlich Tennis und Handball. Und seit ein paar Monaten ist er bei Holger Geschwindner im Training.

Der war früher selbst Nationalspieler, sogar Kapitän und will nun auch Nowitzki zu einem richtig guten Spieler machen. Die Verbindung der beiden ist heute legendär und sicher der Grund, warum wir hier über einen der größten Sportler Deutschlands berichten.

Die glanzvolle Karriere eines Mannes, der von Würzburg aus die Welt eroberte, hat ihre Krönung erfahren: Dirk Nowitzki gehört jetzt der Basketball Hall of Fame an. 28.10.2023 | 28:30 min

Dirk Nowitzki und seine prägende Rolle in der Nationalmannschaft

Hier soll es jetzt nicht um Dirk Nowitzkis herausragende Karriere in der NBA gehen. Nicht um die Meisterschaft 2011, seinen Titel als wertvollster Spieler, nicht um einen einzelnen seiner 31.560 Punkte oder die unzähligen anderen Meilensteine, die er in seinen 21 Jahren bei den Dallas Mavericks erreicht hat. Es geht um das, was Dirk Nowitzki für die Auswahl seines Heimatlandes geleistet hat.

153-mal hat er das DBB-Trikot getragen, dabei 3.045 Punkte erzielt. Er war bei Olympischen Spielen (2008 Fahnenträger), ist Vize-Europameister 2005 geworden und WM-Dritter 2002. Er war immer da, wenn er gebraucht wurde. Und er wurde verdammt oft gebraucht. Eigentlich immer.

Nowitzki zwischen Erfolgen und verpassten Titeln

Vor allem 2005 bei der Europameisterschaft in Serbien. Da hat Nowitzki wie so oft davor und danach die Nationalmannschaft getragen - bis ins Endspiel. Gegen Griechenland hatte Deutschland keine Chance. Als Nowitzki ausgewechselt wurde, weil das Spiel verloren war, standen 20.000 Zuschauer für ihn auf und applaudierten lautstark. Basketball-Europa hatte verstanden, dass er der eine unter vielen ist. Vielleicht der beste Spieler, den es auf diesem Kontinent bis zu diesem Zeitpunkt je gegeben hatte.

Welch' Ehre für Dirk Nowitzki: Am 5. Januar 2022 wird sein Trikot mit der Nummer 41 an die Hallendecke der Dallas Mavericks gezogen, die Nummer wird nie mehr vergeben. 27.07.2022 | 28:05 min

Die ganz großen Erfolge blieben mit der deutschen Nationalmannschaft aber aus. Es reicht im Mannschaftssport eben nicht, wenn nur einer herausragend ist. 2015 dann der enttäuschende Abschied. EM im eigenen Land - das frühe Aus nach der Vorrunde. Ein letztes Hurra für Dirk Nowitzki, aber wieder kein Titel. Nichts, das nachhallt? Oh doch!

Warum Dirk Nowitzki den Basketball in Deutschland veränderte

Durch Dirk Nowitzki ist Basketball in Deutschland und Europa anders geworden. Er hat als einer der ersten wirklich überragenden Spieler den Amerikanern bewiesen, dass auf dieser Seite des Atlantiks auch Basketball-Superstars entwickelt werden können. Er hat jungen Europäern den Weg geebnet und Hoffnung gegeben, dass der Traum von der früher übermächtig wirkenden NBA kein unerreichbarer sein kann.

Vor allem darf man ihn getrost als den Vater der neuen deutschen Basketball-Erfolge bezeichnen. Für viele der Welt- (2023) und Europameister (2025) haben als kleine Jungs zu Nowitzki aufgeschaut, sind durch seine Erfolge, Disziplin und seinen Ehrgeiz zu den Basketballern geworden, die uns nun seit einiger Zeit so schwärmen lassen.

Michael Jordan fliegt am 7. Februar 1988 beim Dunk-Contest förmlich zum Korb und begründet so seinen Legendenstatus als "His Airness". Ein Moment, der die Basketball-Welt veränderte. 09.12.2024 | 10:17 min

Dirk Nowitzki wird für sein Lebenswerk im Basketball geehrt

In die Hall of Fame, die Ruhmeshalle des amerikanischen Basketballs, ist er 2023 aufgenommen worden. Beinahe schon etwas spät zieht nun die FIBA, der Basketball-Weltverband, nach. Um einen zu ehren, der es mehr als verdient hat. Weil Dirk Nowitzki nicht nur ein sehr, sehr guter Basketballer war. Sondern weil er so vieles verändert hat. Eine ganze Sportart. In seinem Heimatland. Da sagt man "Herzlichen Glückwunsch", aber in Dirk Nowitzkis Fall auch "Herzlichen Dank"!

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.