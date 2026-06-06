Fußball-WM: Schock um Karl, Titelerwartungen und Kimmich privat

WM-Countdown läuft: Eine Umfrage zur DFB-Elf zeigt Zurückhaltung, Spieler nennen ihre Wunschkandidaten und Kimmich gibt Einblicke in neuer Doku - alles zur WM 2026 im Überblick.

Alles zum Turnier und darüber hinaus

Das WM-Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika findet live im ZDF statt. Quelle: ZDF/motor

Liebe Fußball-Fans,

wenn ihr schon Anstoßzeiten im Kopf durchrechnet, erste "Wer kommt ins Finale?"-Diskussionen führt und heimlich die Gruppen durchsimuliert, dann seid ihr längst in WM-Stimmung. Und falls nicht: Kein Problem, die kommt meistens schneller als gedacht, spätestens mit diesem Newsletter zur Fußball-WM.

Damit ihr beim Turnier nichts verpasst, zeigt das ZDF ausgewählte Top-Spiele live im TV und Stream. Und wenn Schlaf, Arbeit oder Zeitzonen dazwischenfunken: Zu allen Spielen gibt es ausführliche Zusammenfassungen.

Wer spielt eigentlich wann und gegen wen? Den kompletten WM-Spielplan findet ihr hier.

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Lennart Karl verletzt: DFB-Jungstar fällt für WM aus

Gerade noch Hoffnungsträger, jetzt WM-Aus: Lennart Karl verletzte sich im Abschlusstraining in Chicago schwer am Oberschenkel. Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht von einem "Schock" - ein Nachrücker ist bereits nominiert. Wie es dazu kam, erfahrt ihr hier.

Für das DFB-Team geht es dennoch weiter: Die Nationalmannschaft bestreitet heute ihre letzte WM-Generalprobe gegen die USA (Anpfiff: 20:30 Uhr).

Die Zusammenfassung des letzten WM-Tests gibt es hier am Samstag um 0 Uhr im Video.

Glaubst du an den WM-Titel?

Diese Frage wirst du sicher in nächster Zeit öfter hören. Doch der Optimismus im Lande scheint noch getrübt. Wir haben nachgefragt und laut ZDF-Politbarometer glauben 72 Prozent der Deutschen nicht an einen WM-Titel der DFB-Elf. Nur 15 Prozent trauen Deutschland den großen Coup zu.

Auch beim Blick auf den möglichen Turnierverlauf überwiegt Skepsis: 15 Prozent erwarten das Aus im Achtelfinale, 33 Prozent im Viertelfinale, 15 Prozent im Halbfinale und zwei Prozent sogar eine Niederlage im Finale. Drei Prozent der Befragten gehen davon aus, dass bereits vor dem Achtelfinale Schluss ist.

Kurz gesagt: Die Erwartungen sind runtergeschraubt - Gesprächsstoff liefert es trotzdem genug.

Der WM-Liveblog: Alle Updates. Alle Stories. Alles zur WM.

Damit du während der WM immer up to date bist, empfehlen wir dir unseren WM-Liveblog im Blick zu behalten. Dort findest du laufend die wichtigsten News, spannende Hintergründe und Entwicklungen rund um das Turnier - schnell, kompakt und immer aktuell.

+++ Liveblog zur Fußball-WM +++ : Karl wird in München an Comeback arbeiten Nach Lennart Karls Verletzung hat sich sein Arbeitgeber FC Bayern zu Wort gemeldet. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Wenn DFB-Stars einen Wunsch frei hätten …

... wen würden sie eigentlich noch mit zur WM nehmen, wenn sie selbst entscheiden könnten? Wir haben bei Nadiem Amiri, David Raum und Maximilian Beier nachgefragt - und die Antworten sind durchaus überraschend und persönlich. Schaut selbst:

Wenn die DFB-Stars selbst entscheiden könnten: Wer dürfte noch mit zur WM? 05.06.2026 | 0:38 min

Kimmich ganz ungefiltert

Einer, der im DFB-Team längst gesetzt und kaum noch wegzudenken ist: Joshua Kimmich. Genau ihn haben unsere Kameras fast zwei Jahre lang begleitet - von der Heim-EM bis zur WM 2026. Die ZDF-Doku "Kapitän Kimmich" zeigt den Nationalspieler ganz persönlich. Ab 9. Juni im ZDF streamen und euch auf die Watchlist packen.

Neue ZDF-Doku : "Kapitän Kimmich": Von der EM zur Fußball-WM Joshua Kimmich steht wie kaum ein anderer deutscher Fußballer für das DFB-Team. Die neue "sportstudio"-Produktion "Kapitän Kimmich" begleitet ihn von der EM 2024 bis zur WM 2026.

Ticket gelöst: DFB-Frauen fahren zur WM nach Brasilien

Kurz vor dem WM-Start der Männer setzen die DFB-Frauen bei der Qualifikation für die Weltmeisterschaft ein Ausrufezeichen: Nach dem 2:0-Erfolg gestern Abend gegen Norwegen geht es zur WM 2027 nach Brasilien - ein gutes Pflaster für deutsche WM-Träume ....

WM-Qualifikation der Frauen : DFB-Frauen lösen WM-Ticket für Brasilien Topspiel gewonnen, Ticket für die Endrunde vorzeitig gelöst: Beim 2:0 gegen Norwegen treffen Marie Müller und Carlotta Wamser für die DFB-Frauen. Beide Tore sind sehenswert. von Andreas Kürten Video 6:18

Jetzt sind es nur noch sechs Tage bis zum Eröffnungsspiel am 11. Juni - wir halten euch bis dahin mit spannenden News und Hintergründen auf dem Laufenden.

Schönes Wochenende von der

ZDFsportstudio-Redaktion

Quelle: ZDF