"Kapitän Kimmich": Von der EM zur Fußball-WM

Joshua Kimmich steht wie kaum ein anderer deutscher Fußballer für das DFB-Team. Die neue "sportstudio"-Produktion "Kapitän Kimmich" begleitet ihn von der EM 2024 bis zur WM 2026.

Der Kapitän der DFB-Elf: Joshua Kimmich. Quelle: ZDF/picture alliance

Die am 11. Juni beginnende Fußball-Weltmeisterschaft wird das sechste große Turnier werden für Joshua Kimmich - sein erstes als Kapitän. Die neue "sportstudio"-Produktion "Kapitän Kimmich" begleitet den Fußballer von der Heim-EM 2024 bis zur FIFA WM 2026. Der Film von Jan Mendelin ist ab Dienstag, 9. Juni, 10 Uhr, in einer 102-minütigen Langfassung im ZDF zu streamen.

Eine 75-minütige TV-Fassung ist am Samstag, 20. Juni, im Anschluss an die "sportstudio live"-Übertragung des zweiten WM-Gruppenspiels der deutschen Nationalmannschaft gegen die Elfenbeinküste ab 0:35 Uhr im ZDF zu sehen.

Kimmich: Stratege, Anführer und Motivator

Joshua Kimmich gilt als Stratege, Anführer, Taktgeber, Motivator - ein ehrgeiziger Fußballer, der zu Hause vor allem Ehemann und vierfacher Vater ist. Die Kameras haben den heute 31-Jährigen für die Dokumentation "Kapitän Kimmich" über fast zwei Jahre begleitet.

Joshua Kimmich vor der Fußball-Weltmeisterschaft: "Freue mich extrem, eine WM spielen zu dürfen." 29.05.2026 | 0:44 min

Der Film erzählt von Erfolgen und Enttäuschungen. Von Wünschen nach Erneuerung und dem Bleiben im Jetzt. Von seinem Millionengehalt und der Stiftung des Ehepaars Kimmich. Und von der Hoffnung, nach mehr als 100 Länderspielen endlich auch einen großen Erfolg mit seiner Nationalmannschaft zu feiern - angeführt von "Kapitän Kimmich".

Die Dokumentation beleuchtet einen wichtigen Abschnitt von Kimmichs fußballerischem Leben, in dem es auch um die Wünsche für seine Zukunft geht: Im Sommer 2024 fühlte Kimmich sich in seinem Verein nicht mehr ausreichend wertgeschätzt, galt als Verkaufskandidat.

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Abschied vom FC Bayern stand im Raum

Spätestens 2025, so sein Plan, wollte er Bayern München verlassen. Trotz eines Angebots zur Vertragsverlängerung, das ihm im Herbst unterbreitet wurde, spielte Kimmich weiter mit dem Gedanken, eine neue Herausforderung anzunehmen.

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Paris Saint-Germain interessierte sich sehr stark für den Deutschen, die Verhandlungen waren recht weit fortgeschritten. Letztlich kam es Anfang 2025 aber zur Fortsetzung seines Engagements in München. Der Film zeigt, wie die Kimmich-Seite Pro und Contra abwägt, und auch die Beweggründe der Chefetage des FC Bayern München um Sportvorstand Max Eberl.

Auch Gattin Lina kommt zu Wort

Filmautor Jan Mendelin begleitet Joshua Kimmich seit mehr als zehn Jahren. Die neue Dokumentation "Kapitän Kimmich" ist nach 2020, 2021 und 2024 bereits der vierte Film, der über Kimmich, der als einer der besten deutschen Fußballer der vergangenen zehn Jahre gilt, im ZDF zu sehen ist. In der neuen Doku kommen neben seiner Frau Lina vor allem auch seine beiden aktuellen Trainer Vincent Kompany und Julian Nagelsmann zu Wort.

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