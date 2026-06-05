Lennart Karl verletzt: Droht DFB-Jungstar das WM-Aus?

Am Samstag bestreitet das DFB-Team seine WM-Generalprobe gegen die USA. Für Torwart Manuel Neuer kommt auch dieses Spiel noch zu früh. Lennart Karl könnte sogar das WM-Aus drohen.

Nagelsmann: "Sah nicht gut aus"

Lennart Karl zog sich im Training der Nationalmannschaft offenbar eine schwerere Verletzung zu. Quelle: Imago

Julian Nagelsmann will wenige Tage vor Beginn der Fußball-WM 2026 den Ernstfall simulieren. Doch zwei Verletzungen bereiten dem Bundestrainer Sorgen.

Karl für Untersuchungen im Krankenhaus

Während Torwart-Rückkehrer Manuel Neuer nach seiner vor drei Wochen erlittenen Wadenverletzung auch für die Turnier-Generalprobe gegen Gastgeber USA am Samstag noch nicht zur Verfügung steht, hat sich Jungstar Lennart Karl im Abschlusstraining offenbar schwerer verletzt.

Das sah ehrlich gesagt nicht so gut aus. „ Bundestrainer Nagelsmann über die Karl-Verletzung

"Er fährt jetzt ins Krankenhaus, da wird ein Bild gemacht. Wir müssen erstmal die Situation verarbeiten, er auch. Dafür brauchen wir eine Diagnose. Dann schauen wir, ob wir einen nachnominieren oder nicht", sagte Nagelsmann zur Situation.

Durch den Schockmoment wurde auch das erneut verschobene Comeback von Neuer in den Hintergrund gedrängt, der auch für die Partie am Samstag passen muss.

Die DFB-PK am 5. Juni mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und Florian Wirtz. Live im Stream. 05.06.2026 | 24:48 min

Neuer verpasst auch die Generalprobe

"Er ist auf dem Weg zu bester Fitness. Aber wir wollen noch kein Risiko eingehen", erklärte der Bundestrainer und kündigte immerhin Neuers Einstieg ins Mannschaftstraining für die kommende Woche an.

Auch ohne Neuer und Karl soll die Partie am Samstag (20:30 Uhr MESZ/RTL) im mit über 60.000 Zuschauern ausverkauften Soldier Field aber ein echter Härtetest werden.

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Erstes WM-Spiel am 14. Juni

"Es geht darum, die Emotionen aufzusaugen und im Turnier anzukommen", sagte Nagelsmann. Dabei will er so weit wie möglich der Anfangsformation vertrauen, die auch beim Turnierauftakt am 14. Juni in Houston gegen Außenseiter Curacao auflaufen soll.

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Quelle: SID, dpa, ZDF