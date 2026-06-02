Liveblog zur Fußball-WM: Bierhoff traut DFB-Team einiges zu

Oliver Bierhoff ist zuversichtlich, dass für Deutschland bei der WM "alles möglich" ist. "Wenn Deutschland wieder wie bei früheren Erfolgen durch Geschlossenheit, durch Disziplin und durch Teamgeist lebt, und wenn die Mannschaft im Lauf des Turniers auch Vertrauen tankt", sei ihr alles zuzutrauen, sagte der ehemalige DFB-Manager in einem Interview mit der "FAZ".

Besonders gespannt sei er, wie sich Titelverteidiger Argentinien schlägt: "Viele Fachleute sehen sie kritisch, aber es sind alle Spieler mit Herz und Leidenschaft und einem besonderen Biss dabei. Die Argentinier geben alles für ihr Land, insofern rechne ich schon fest mit ihnen".