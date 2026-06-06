WM-Qualifikation 2027: Feierstimmung bei DFB-Frauen

Erstaunlich souverän lösen die DFB-Frauen das Ticket für die WM 2027 in Brasilien. Der nächste Schritt zum internationalen Spitzenteam wurde in Köln vollzogen.

DFB-Spielerin Rebecca Knaak und Bundestrainer Christian Wück freuen sich nach geglückter WM-Qualifikation. Quelle: AP

Die stimmige Inszenierung beeindruckte sogar Christian Wück. Der Bundestrainer hatte jedenfalls erkennbar Spaß daran, wie die erfolgreiche WM-Qualifikation in Köln zelebriert wurde: Eine funkelnde Lichtshow mit blinkenden Handys in Schwarz-Rot-Gold, eine ausgedehnte Ehrenrunde und das obligatorische Gruppenfoto mit dem "Qualified"-Banner folgten auf den souveränen Heimsieg gegen Norwegen (2:0). Der sicherte zugleich den ersten Gruppenplatz bereits vor der abschließenden Partie gegen Slowenien in Ljubljana (Dienstag, 18 Uhr/live ZDF) ab.

Topspiel gewonnen, Ticket für die Endrunde vorzeitig gelöst: Beim 2:0 gegen Norwegen treffen Marie Müller und Carlotta Wamser für die DFB-Frauen. Beide Tore sind sehenswert. 05.06.2026 | 6:18 min

Während sich Englands Europameisterinnen nach einer 0:4-Pleite gegen Spanien vermutlich durch die Playoffs quälen müssen, kann der zweifache Weltmeister Deutschland bereits mit der WM 2027 in Brasilien planen. "Unheimlich erleichtert und stolz" zeigte sich Wück, der die individuelle Qualität des Gegners zwingend erwähnt haben wollte.

Große Länderspiel-Kulisse in Köln

Es ist eben nicht selbstverständlich, dass die DFB-Frauen ihren direkten Konkurrenten mit einer erstaunlichen Effektivität und einer bemerkenswerten Stringenz bekämpfen und bespielen. "Wir haben den nächsten Schritt gemacht", befand die nach eigenem Bekunden "superglückliche" Ersatzkapitänin Sjoeke Nüsken. Und nicht minder erfreut frohlockte Verteidigerin Kathrin Hendrich:

Wir sind alle sehr happy. Wir haben eine Riesenqualität in der Breite. „ Kathrin Hendrich

Die Entwicklung zum internationalen Spitzenteam ist definitiv vollbracht. Und auch die Kulisse mit 33.425 Zuschauern genügte höheren Ansprüchen.

Marie Müller verblüfft beim Debüt

Zu Matchwinnerinnen avancierten die beiden nachgerückten Außenverteidigerinnen: Beeindruckend, dass eine komplett neu zusammengestellte Viererkette dermaßen erfolgreich die Flucht nach vorne antrat. Überragend dabei die für die verletzte Giulia Gwinn mit der Nummer sieben aufgelaufene Rechtsverteidigerin Marie Müller, die für ein couragiertes Debüt sich gleich mal mit dem Führungstreffer belohnte (17.).

Die deutschen Fußballerinnen lassen in der WM-Qualifikation erstmals Punkte liegen. Die DFB-Frauen kommen in Unterzahl gegen Österreich nicht über ein Unentschieden hinaus. 18.04.2026 | 4:52 min

"Wow! Ein unglaubliches Gefühl", sagte die bei Portland Thorns spielende 25-Jährige, die sich ihrer ersten Nominierung im Februar 2025 im Training einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Ihr Auftritt machte Lust auf weitere Einsätze. "Sie ist vom Charakter her eher die Vorsichtige, aber nicht auf dem Fußballplatz. Sie fordert Bälle, sie positioniert sich gut, sie hat eine unheimlich gute Technik", lobte Wück. "Marie hat noch unheimlich viel Potenzial auf dieser Position."

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Und links verteidigte Energiebündel Carlotta Wamser wie bei Bayer Leverkusen mit einem enormen Drang nach vorne. Bei ihrem Direktschuss zum 2:0 (27.) habe sie allerdings "blind aufs Tor geschossen". Es hat genau gepasst. Zudem stimmte die kollektive Arbeit gegen den Ball.

Rio stets ein gutes Pflaster für DFB-Teams

Stars wie Graham Caroline Hansen vom FC Barcelona fühlten sich so oft umzingelt, dass ihnen jede Spiellaune verging. Dazu kam eine starke Torhüterin Ann-Katrin Berger, die wie im Hinspiel (4:0) zahlreiche Paraden zeigte. "Ich hätte es mir einfacher vorgestellt", bekundete die 35-Jährige, die sich mit der Endrunde am Zuckerhut einen Traum erfüllt. "Ansonsten hätte ich aufhören können."

In Rio de Janeiro haben sowohl die Frauen (2016 bei den Olympischen Spielen) als auch die Männer (2014 bei der Weltmeisterschaft) die letzten Titel geholt. Sind die deutschen Fußballerinnen schon in dieser Verfassung, um am 25. Juli 2027 im legendären Maracanã nach Gold zu greifen? "Es fehlt noch viel", entgegnete Wück. Und ungewohnt philosophisch fügte der gebürtige Unterfranke noch an, dass dieser Sport "ein lebenslanges Lernen" sei.

Der 52-Jährige will im Herbst, wenn andere Topnationen aus Europa sich durchs Nadelöhr mit zwei Playoffrunden zwängen müssen, gegen Gegner "aus der großen weiten Welt" testen. Die Kontrahenten sollen diverser werden: afrikanische und südamerikanische Teams, dazu Japan stehen auf Wücks Wunschliste.

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