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Basketball: Berlin bricht ein, Bamberg schafft Ausgleich

Halbfinale in der Basketball-Bundesliga:Berlin bricht ein, Bamberg schafft Ausgleich

von Volker Grube

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Cobe Williams (Bamberg Baskets, l-r), EJ Onu (Bamberg Baskets) und Norris Agbakoko (Alba Berlin) in Aktion am 06.06.2026 in Bamberg.

Die Bamberg Baskets zwingen Alba Berlin ins entscheidende fünfte Spiel. Beim 81:67 (36:36) bricht Berlin im letzten Viertel ein. In der Halbfinal-Serie steht es 2:2.

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