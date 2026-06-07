Halbfinale in der Basketball-Bundesliga : Berlin bricht ein, Bamberg schafft Ausgleich

von Volker Grube 07.06.2026 | 17:27 |

Die Bamberg Baskets zwingen Alba Berlin ins entscheidende fünfte Spiel. Beim 81:67 (36:36) bricht Berlin im letzten Viertel ein. In der Halbfinal-Serie steht es 2:2.