Halbfinale in der Basketball-Bundesliga:Berlin bricht ein, Bamberg schafft Ausgleich
von Volker Grube
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Die Bamberg Baskets zwingen Alba Berlin ins entscheidende fünfte Spiel. Beim 81:67 (36:36) bricht Berlin im letzten Viertel ein. In der Halbfinal-Serie steht es 2:2.
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