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Diamond League: Werros Fabel-Lauf und Duplantis' Niederlage

Diamond League in Stockholm:Werros Fabel-Lauf und Duplantis' Niederlage

von Anja Fröhlich

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Audrey Werro läuft jubelnd ins Ziel des 800-m-Laufes in Stockholm.

Die Highlights von der Diamond Leaguein Stockholm: Armand Duplantis gewinnt nach 40 Siegen zum ersten Mal nicht. Audrey Werro läuft über 800 Meter die drittschnellste je gelaufene Zeit.

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Quelle: Reuters

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