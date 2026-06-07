Diamond League: Werros Fabel-Lauf und Duplantis' Niederlage

Titelgewinn bei den French Open :Der Durchbruch für Zverev: "Wir sind Champion"
mit Video1:29
von Anja Fröhlich
Die Highlights von der Diamond Leaguein Stockholm: Armand Duplantis gewinnt nach 40 Siegen zum ersten Mal nicht. Audrey Werro läuft über 800 Meter die drittschnellste je gelaufene Zeit.
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