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Sport

Zverev: Endlich Major-Sieger nach Krimi bei French Open

Nach Endspiel-Krimi bei French Open:Zverevs Befreiungsschlag: Endlich Major-Sieger

von Stefan Bier

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Alexander Zverev breitet nach dem Matchball die Arme aus und jubelt.

In seinem 41. Grand-Slam-Turnier darf Alexander Zverev den Sieger-Pokal in die Höhe heben. Im Finale der French Open besiegt er den Italiener Flavio Cobolli in fünf Sätzen.

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Quelle: Reuters

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