Nach Endspiel-Krimi bei French Open:Zverevs Befreiungsschlag: Endlich Major-Sieger

Final-Sieg bei French Open :Zverev: "Krämpfe haben mir geholfen"
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von Stefan Bier
In seinem 41. Grand-Slam-Turnier darf Alexander Zverev den Sieger-Pokal in die Höhe heben. Im Finale der French Open besiegt er den Italiener Flavio Cobolli in fünf Sätzen.
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