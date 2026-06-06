Sieg bei French Open über Chwalinska:Andrejewa gewinnt ihr erstes Major-Turnier
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Die Traumreise der Qualifkantin Maja Chwalinska bei den French Open ist zu Ende. Im Finale ist Mirra Andrejewa die Bessere und gewinnt 6:3, 6:2.
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