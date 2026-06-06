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Sieg über Chwalinska: Andrejewa gewinnt French Open

Sieg bei French Open über Chwalinska:Andrejewa gewinnt ihr erstes Major-Turnier

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Mirra Andreeva (Russland) posiert mit der Trophäe auf der Bühne.

Die Traumreise der Qualifkantin Maja Chwalinska bei den French Open ist zu Ende. Im Finale ist Mirra Andrejewa die Bessere und gewinnt 6:3, 6:2.

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