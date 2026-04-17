Gina Schumacher: "Ich könnte ohne Pferde nicht"

Gina Schumacher gilt als eine der besten Western-Reiterinnen der Welt. In einer ZDF-Doku erzählt sie, wie Pferde ihr nach dem Unfall von Michael Schumacher geholfen haben.

Jetzt streamen: Gina Schumacher will so erfolgreich werden wie ihr Vater Michael Schumacher. Im Reining gehört sie zu den besten Reiterinnen. Die Doku gibt tiefe Einblicke in ihr Leben. 31.03.2026 | 1:27 min

Gina Schumacher gilt als eine der besten Western-Reiterinnen der Welt. Nicht nur, hat sie früh erkannt, dass die ein besonderes Verhältnis zu Pferden hat, nach dem Unfall ihres Vaters Michael Schumacher haben ihr Pferde auch geholfen, damit fertig zu werden, wie sie in der ZDF-Doku "Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher" verrät.

"Nach Papas Unfall habe ich mich da wirklich reingehangen, weil ich musste irgendwas machen", erzählt die 29-Jährige. "Die Pferde waren schon immer wichtig, aber seitdem sind sie wirklich so, ich könnte ohne Pferde nicht. Die haben mir da geholfen, das alles durchzustehen."

Gina Schumacher will so erfolgreich im Reiten werden wie ihr Vater Michael in der Formel 1. Die Doku "Pferdestärke - Die Welt der Gina Schumacher" zeigt ihren Weg. 16.04.2026 | 0:54 min

Gina Schumacher geht sogar noch einen Schritt weiter: "Wenn es mir nicht gut geht, kann ich in den Stall gehen. Dann beschäftige ich mich mit denen und danach geht es mir immer viel besser. Ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll, es macht mich einfach glücklich."

Diese Liebe zu den Pferden ist wohl auch das, was Schumacher so erfolgreich hat werden lassen. In der Disziplin "Reining", also der Dressur des Westernreitens, ist sie sowohl Welt- als auch Europameisterin. Dieses Potenzial erkannte auch ihr Vater schon früh.

Corinna und Gina Schumacher kümmern sich gemeinsam um ihre Pferde. Quelle: ZDF

"Michael hat mal zu mir gesagt, da war Gina 10, die Gina wird viel besser sein als du. Ich sag echt? Ich sag, wie kannst du so was sagen? Jetzt bin ich aber richtig beleidigt, ich bemühe mich so", erzählt Michaels Frau Corinna Schumacher.

Dann sagt er ja, aber weil die egoistischer ist. Wenn du Sportler bist, musst du in gewisser Weise egoistisch sein. Und das ist super. Sonst wirst du nichts. Heute denke ich, der hat so recht gehabt. „ Corinna Schumacher

Inzwischen gilt die talentierte Reiterin, wie einst ihr Vater in der Formel 1, als Vorbild im Western-Reitsport.

Gina Schumacher bei den World Reining Championships 2025. Quelle: ZDF/ZDF

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