Zverev nach French-Open-Triumph: "Hoffe, dass etwas geplatzt ist"

Seinen ersten Grand-Slam-Titel hat Alexander Zverev auch einer neuen Medienstrategie zu verdanken, die half, mit den immensen Erwartungen umzugehen. Sind nun sogar mehr Titel drin?

Nach dem lang ersehnten ersten Grand-Slam-Erfolg spricht Alexander Zverev über Emotionen, die entscheidenden Phasen des French-Open-Finales und eine sporthistorische Einordnung. 07.06.2026 | 1:27 min

Alexander Zverev zückte sein Smartphone und machte erstmal genüsslich Fotos seiner gewonnenen Trophäe. Der "Coupe des Mousquetaires", die er rund zwei Stunden zuvor in den Pariser Abendhimmel gestreckt hatte, wartete auf dem Pult seiner Pressekonferenz auf ihn.

Zverev strahlte und packte den Pokal nach der Frage-Antwort-Runde, um diesen bei den folgenden TV-Interviews zu präsentieren. Der Stolz stand dem besten deutschen Spieler der vergangenen zehn Jahre förmlich ins Gesicht geschrieben.

In einem ab dem zweiten Satz engen und von Nervosität auf beiden Seiten geprägten French-Open-Finale hatte sich Alexander Zverev am Ende auf dramatische Art und Weise den so lange ersehnten ersten Grand-Slam-Titel im 41. Anlauf gesichert.

Alexander Zverev bestand bei den French Open auch den Härtetest gegen Rafael Jodar. Gegen den Spanier spielte er groß auf und gewann das Viertelfinal-Match 7:6 (7:3), 6:1, 6:3. 02.06.2026 | 0:45 min

Zverev nach dem Sieg gelöst

Es war der erste Erfolg im vierten großen Endspiel. Der Weltranglisten-Dritte besiegte Flavio Cobolli in fünf Durchgängen nach 4:18 Stunden mit 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5) und 6:1.

Was auffiel: Zverevs Antworten nach der großen Erleichterung waren deutlich umfangreicher. Der Druck und die Erwartungshaltung an ihn waren nach dem frühen Scheitern von Jannik Sinner und Novak Djokovic immens.

Ich fand, dass ich meine Emotionen die vergangenen zwei Wochen sehr gut gemanaged habe und heute halt nicht richtig gut. Ich war heute viel nervöser. Letztlich ist es mir aber egal. Ich hab einen Grand-Slam-Titel geholt und bin überglücklich darüber. „ Alexander Zverev, French-Open-Sieger

In seinem 41. Grand-Slam-Turnier darf Alexander Zverev den Sieger-Pokal in die Höhe heben. Im Finale der French Open besiegt er den Italiener Flavio Cobolli in fünf Sätzen. 07.06.2026 | 1:29 min

Zverev mit eigener Medienstrategie

In diesen Tagen von Paris wirkte es erstmals so, als habe Alexander Zverev eine Medienstrategie für sich entwickelt. Öffnete er in der Vergangenheit kommunikativ mitunter unnötige Baustellen vor oder während der vier wichtigsten Turniere, kürzte er im Stade de Roland Garros viele Fragen freundlich, aber bestimmt ab.

Mitunter wurde es fast langweilig, wenn er sein neues Mantra gebetsmühlenartig wiederholte: "Ich muss mir und meinem Spiel selbst vertrauen und kann nur beeinflussen, was vor mir liegt - der nächste Gegner", sagte er und verschwand regelmäßig so schnell wie möglich in den Katakomben.

Das war Zverevs Art, mit dem immensen Druck nach dem frühen und überraschenden Aus von Jannik Sinner, Novak Djokovic und weiteren Mitfavoriten umzugehen.

Nach dem Einzug ins French-Open-Finale spricht Alexander Zverev über eine der Schlüssel-Szenen im Halbfinale gegen Jakub Mensik und blickt auf Final-Gegner Flavio Cobolli. 05.06.2026 | 0:44 min

Neuausrichtung hat sich ausgezahlt

Auf den wichtigsten Sandplätzen der Welt wurde er seiner Favoritenrolle als letzter verbliebener Top-5-Spieler in der zweiten Turnierwoche sportlich mehr als gerecht. Die ohnehin über jeden Zweifel erhabene Rückhand und den seit Jahren stabilen Aufschlag kombinierte Zverev mit neuer Konstanz auf der Vorhandseite sowie variablen Rückhand-Stoppbällen.

Diese beiden Komponenten hatte er sich nach einer Neuausrichtung Ende 2024 und dann vollständig zum Ende der vergangenen Saison auferlegt. Das funktionierte 2026 gegen nahezu jeden Gegner außer Jannik Sinner. Gegen den Weltranglistenersten verlor er saisonübergreifend die letzten neun Partien.

Der Tour-Dominator aber brach in der Hitze von Paris zusammen. Zverev, der seit Kindestagen mit Diabetes lebt, hatte dagegen keinerlei Probleme mit den vor allem in Woche eins grenzwertigen Bedingungen.

Jannik Sinner ist bei den French Open mit körperlichen Problemen ausgeschieden. So wurde Alexander Zverev der höchstgesetzte Spieler bei dem Turnier in Paris. 28.05.2026 | 1:34 min

Von herausragend zu historisch

Mit seiner Strategie und dem Titel bei den French Open ist Zverev Sporthistorisches gelungen. Er ist der erste deutsche Grand-Slam-Sieger im Herreneinzel der Open Era seit Boris Becker, der 1996 die Australian Open gewann. Mit Henner Henkel hatte zuletzt 1937, vor 89 Jahren, ein deutscher Mann ein Major im Einzel gewonnen.

Für Zverev selbst ist es die Vervollständigung einer Karriere, die bereits zuvor herausragend war. 24 ATP-Titel, zwei Erfolge beim Saisonfinale der besten acht Spieler, der Olympiasieg 2021 und fast zehn Jahre in den Top Ten der Weltrangliste sprachen für sich. Dank seines ersten Major-Titels wird Zverev nun irgendwann in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen und ist den Ruf als bester Spieler ohne Grand-Slam-Sieg los.

Alexander Zverev versucht gerade zum 41. Mal, einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen. Drei Finals hat er bislang verloren. Gegen Jakub Mensik will er sein viertes Finale realisieren. 04.06.2026 | 1:48 min

Zverev: "Dieser Pokal ist für mich sehr wichtig"

Zverev blickte spät am Sonntagabend nochmals auf seine Trophäe und sprach: "Dieser Pokal ist für mich sehr wichtig, denn hätte ich dieses Spiel verloren, wäre mein Selbstvertrauen erheblich geschwächt worden. Aber jetzt, wo ich gewonnen habe, habe ich das Gefühl, dass ich es wieder schaffen kann."

Zverev strebt also weitere Titel auch gegen Sinner und Alcaraz an. "Selbst wenn ich das nächste Finale verliere, weiß ich, dass ich ein Grand-Slam-Champion bin."

Das ist für mich eine Erfüllung als Sportler. Ich habe jetzt auf jedem Niveau gewonnen. Darauf kann man stolz sein. „ Alexander Zverev, French-Open-Sieger

Er wolle weitermachen. "Also keine Sorge, ich höre nicht auf. Aber ich hoffe, dass auch mental bei mir etwas geplatzt ist. Es ist etwas Besonderes, mit so einem Pokal hier zu sitzen." Dieses Gefühl wolle man wiederhaben.

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