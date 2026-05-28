French Open: Angeschlagener Sinner scheitert in Runde zwei

Niederlage in Runde zwei:Angeschlagener Top-Favorit Sinner scheitert bei French Open
Jannik Sinner ist überraschend früh bei den French Open ausgeschieden. Gegen Juan Manuel Cerúndolo verlor der Weltranglistenerste angeschlagen.
Top-Spieler Jannik Sinner ist vollkommen überraschend schon in der zweiten Runde der French Open gescheitert. Gegen den 24-jährigen Argentinier Juan Manuel Cerúndolo, in der Weltrangliste aktuell auf Rang 56, verlor der Südtiroler mit 6:3, 6:2, 5:7, 1:6 und 1:6.
Körperliche Probleme werfen Sinner aus der Bahn
Nach zwei gespielten Sätzen sah alles nach einem deutlichen Erfolg des Weltranglistenersten aus. Sinner führte auch im dritten schon mit 5:1, als er körperliche Probleme bekam. Immer wieder stützte sich der Italiener auf seinen Schläger, bewegte sich sichtbar eingeschränkt und schien zwischenzeitlich vor allem Probleme mit dem Magen zu haben.
Der Italiener kämpfte zwar gegen die Niederlage an, war stark angeschlagen gegen den Argentinier jedoch zunehmend chancenlos. Somit endete auch seine Siegesserie von 30 Siegen in Folge.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.