  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

French Open: Angeschlagener Sinner scheitert in Runde zwei

Niederlage in Runde zwei:Angeschlagener Top-Favorit Sinner scheitert bei French Open

|

Jannik Sinner ist überraschend früh bei den French Open ausgeschieden. Gegen Juan Manuel Cerúndolo verlor der Weltranglistenerste angeschlagen.

Jannik Sinner (Italien) reagiert im Herreneinzel gegen Juan Manuel Cerúndolo (Argentinien) bei den French Open 2026 in Roland Garros am 28.05.2026 in Paris, Frankreich.

Verlor sein Match angeschlagen: Jannik Sinner

Quelle: AFP

Top-Spieler Jannik Sinner ist vollkommen überraschend schon in der zweiten Runde der French Open gescheitert. Gegen den 24-jährigen Argentinier Juan Manuel Cerúndolo, in der Weltrangliste aktuell auf Rang 56, verlor der Südtiroler mit 6:3, 6:2, 5:7, 1:6 und 1:6.

Alexander Zverev im ZDF-Interview

Alexander Zverev zeigte sich nach seinem Drittrunden-Einzug bei den French Open zufrieden. Im ZDF-Interview äußerte er sich auch zur Verletzung seines Gegners Tomas Machac.

28.05.2026 | 1:14 min

Körperliche Probleme werfen Sinner aus der Bahn

Nach zwei gespielten Sätzen sah alles nach einem deutlichen Erfolg des Weltranglistenersten aus. Sinner führte auch im dritten schon mit 5:1, als er körperliche Probleme bekam. Immer wieder stützte sich der Italiener auf seinen Schläger, bewegte sich sichtbar eingeschränkt und schien zwischenzeitlich vor allem Probleme mit dem Magen zu haben.

french-open-tennis-korpatsch-wang-

Bei den French Open hat die Deutsche Tamara Korpatsch die Chinesin Wang Xinyu mit 6:2, 2:6, 6:3 geschlagen und steht in der dritten Runde.

28.05.2026 | 0:50 min

Der Italiener kämpfte zwar gegen die Niederlage an, war stark angeschlagen gegen den Argentinier jedoch zunehmend chancenlos. Somit endete auch seine Siegesserie von 30 Siegen in Folge.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: ZDF
Über dieses Thema berichtet das ZDF in der "heute"-Sendung am 28.05.2026 ab 19 Uhr.
Themen
SportFrench OpenJannik SinnerGrand Slam-Turniere

Sport-Nachrichten