Fußball: Crystal Palace gewinnt die Conference League

Das englische Team Crystal Palace hat die UEFA Conference League gewonnen. Die Mannschaft aus London setzte sich im Finale in Leipzig knapp gegen Rayo Vallecano durch.

Der Siegtorschütze in Aktion: Jean-Philippe Mateta von Crystal Palace (rechts) im Conference-League-Finale gegen Rayo Vallecano. Quelle: AP

Oliver Glasner hat den Londoner Mittelklasseckub Crystal Palace zum größten Erfolg seiner Geschichte geführt. Das Team des früheren Bundesliga-Trainers gewann das Finale der Conference League in Leipzig gegen den spanischen Vertreter Rayo Vallecano 1:0 (1:0). Vor 39.176 Fans schoss der ehemalige Mainzer Jean-Philippe Mateta (51. Minute) das entscheidende Tor und bescherte dem scheidenden Glasner, dessen neuer Verein noch nicht bekannt ist, den perfekten Abschluss.

Zum Conference-League-Finale füllt ein Fanfest den Marktplatz von Leipzig. Nach der Amokfahrt Anfang Mai setzt die Stadt auf Sperren und Polizeikontrollen. 27.05.2026 | 2:21 min

Mateta mit dem Tor des Tages

Glasner, der 2022 mit Eintracht Frankfurt die Europa League gewonnen hatte, ließ seine Mannschaft von Anfang an Druck machen. Der Favorit versuchte immer wieder Top-Stürmer Ismaila Sarr in Position zu bringen. Doch die ganz großen Chancen blieben erst einmal aus, Rayo wehrte sich mit viel Einsatz und Leidenschaft.

Kurz vor der Pause dann ein Schreckmoment für Vallecano: Ein mitgereister Fan musste medizinisch versorgt werden, besonders Torwart Augusto Batalla war sichtlich aufgebracht. Zudem vergab Tyrick Mitchell eine Riesenchance für Palace (45.+1).

Ich habe alles gegeben, wir haben alles gegeben. Es ist unglaublich. „ Torschütze Jean-Philippe Mateta

Nach der Pause waren die Londoner dann sofort hellwach. Zunächst staubte Mateta eiskalt ab, kurz danach hätten Yeremy Pino per Freistoß (56.) und wiederum Mateta (57.) schon fast alles klarmachen können. Doch so blieb es weiter spannend, Rayo gab noch einmal alles. Aber am Ende bekam Glasner sein Happy End.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, SID