Conference League: Mainzer Europa-Reise endet im Viertelfinale

Der 1. FSV Mainz 05 hat den Einzug ins Halbfinale der Conference League verpasst. Im Rückspiel gegen Straßburg war die Fischer-Elf ohne Chance.

Der Mainzer Paul Nebel im Duell mit Straßburgs Diego Moreira um den Ball Quelle: AP | Antonin Utz

Der 1. FSV Mainz 05 hat das Halbfinale der Conference League verpasst. Nach dem 2:0-Erfolg im Hinspiel verlor der Bundesligist auswärts bei Racing Straßburg vollkommen verdient mit 0:4 (0:2). Die Franzosen spielen im Halbfinale nun gegen Rayo Vallecano aus Spanien.

Im von Minute eins an ohrenbetäubend lauten Stadion zu Straßburg, in dem auch viele Mainzer einen Platz gefunden hatten, versuchten die Gastgeber aus Frankreich Mainz früh unter Druck zu setzen. Beide Teams zeigten in den ersten Minuten auch immer wieder gute Ansätze in der Offensive - richtig gefährlich wurde zunächst jedoch keine Mannschaft.

Lange passiert nichts, dann trifft Nanasi

Und das blieb auch eine ganze Weile so. Mainz zeigte sich engagiert, hielt Racing erfolgreich vom eigenen Tor fern, ließ im letzten Drittel bei eigenem Angriff aber die nötige Passgenauigkeit vermissen. Nach rund 20 Minuten stand so ein Expected-Goals-Wert von 0.02 für Straßburg zu 0.03 für Mainz - und eine dunkelgelbe Karte für Dominik Kohr nach hartem Ellenbogencheck gegen Diego Moreira.

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Und dieser Moreira hatte auch die erste richtig dicke Gelegenheit der Partie. Nach präziser Flanke an den Fünfmeterraum legte sich der gebürtige Belgier quer in die Luft und hielt per Seitfallzieher drauf. Daniel Batz im Tor von Mainz parierte glänzend (24.). Zwei Minuten später war er jedoch machtlos.

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Nach schönem Steckpass auf Ben Chilwell bediente dieser mit einer flachen Flanke Sebastian Nanasi auf Höhe des Elfmeterpunktes. Der schob ohne Probleme ins linke untere Eck zum 1:0 ein - und die Lautstärke in Straßburg ließ die Außenmikrofone übersteuern.

Straßburg erhöht verdient

Dieser Führungstreffer wirkte wie eine Initialzündung für die Hausherren - die rund neun Minuten später nachlegten. Diesmal setzte sich Julio Enciso auf der rechten Seite von seinem Gegenspieler ab und flankte von der Grundlinie perfekt auf den Kopf des sträflich freigelassenen Abdoul Ouattara, der locker zum 2:0 einnickte - das Hinspielergebnis war egalisiert.

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Von Mainz kam bis zum Pausenpfiff nicht ein gefährlicher Schuss aufs gegnerische Tor - und die 05er hatten sogar Glück das Ouattaras Kunstschuss aus rund 16 Metern vorbeiflog (39.) und Batz gegen Enciso erneut überragend parierte (41.). Die Fischer-Elf musste sich dringend steigern.

Mainz wird besser, Batz hält Strafstoß

Mit dem Seitenwechsel brachte der Mainzer Coach dann Nadiem Amiri für den blassen Nelson Weiper, um dem 05er Spiel wieder Struktur und Sicherheit zu geben. Und tätsächlich kamen die Gäste nun deutlich besser in die Partie und hatten durch Paul Nebel auch die erste gefährliche Aktion. Sein Schuss im Strafraum wurde aber geblockt (53.).

Der Sturmlauf der Franzosen war fürs Erste unterbunden - und trotzdem blieben sie brandgefährlich. Nach Ballverlust in der Mainzer Vorwärtsbewegung kam Kohr gegen Valentin Barco zu spät, es gab Elfmeter für Straßburg. Der eingewechselte Kapitän Emanuel Emegha trat an, scheiterte aber am blitzschnell reagierenden Batz - die nächste Glanztat des Schlussmanns (66.).

Enciso und Doukouré entscheiden die Partie

Doch der erhoffte Schub durch die Parade blieb aus - und Straßburg erzielte doch noch das 3:0. Der ganz starke Martial Godo setzte sich auf der rechten Seite gegen fünf Mainzer inklusive Torhüter Batz durch und legte quer auf Enciso, der in den verwaisten 05er-Kasten einschob (70.).

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Die Franzosen spielten sich nun endgültig in einen Rausch und machten gegen die an diesem Abend chancenlosen Mainzer den Deckel drauf. Eine Enciso-Flanke von der linken Strafraumkante fand den Kopf des vollkommen freistehenden Ismael Doukouré, der zum 4:0-Endstand einköpfte (74.).

Tumulte nach Spielende

Weil nach Abpfiff mehrere Straßburger vor der Gäste-Kurve der Mainzer jubelte, wurde es kurz noch einmal unschön. Es kam zur Rudelbildung vor den Fans des Bundesligisten, das von den Unparteiischen, Ordnern und den Spielern selbst aber aufgelöst werden konnte. Nadiem Amiri soll als Folge dessen laut Christian Heidel nachträglich Rot gesehen haben.

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