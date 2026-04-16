Noch nie stand Mainz 05 unter den letzten Vier eines europäischen Wettbewerbs. Am Abend bei Racing Straßburg kann es gelingen - es wäre auch das Verdienst von Trainer Urs Fischer.

Führt Urs Fischer die Mainzer ins Halbfinale der Conference League? Am Abend stehen die 05er im Rückspiel der Conference League bei Racing Straßburg auf dem Prüfstand. Quelle: SVEN SIMON | Malte Ossowski / SVEN SIMON

Manchmal geht Urs Fischer während eines Fußballspiels aus sich heraus, dann lässt der Trainer des FSV Mainz 05 vor Freude beide Fäuste durch die Luft kreisen und lang anhaltenden Applaus folgen. Allerdings bedarf es für solche seltenen Gefühlsausbrüche sehr besonderer Momente auf dem Platz.

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Kaishū Sanos Traumtor im mit 2:0 gewonnenen Viertelfinalhinspiel der Conference League gegen Racing Straßburg war ein solcher Moment. Üblicherweise aber scheint Fischer in sich zu ruhen, selbst Treffer seiner Mannschaft quittiert er nur mit einem kurzen Zucken. Ob der Schweizer am Abend im Conference-League-Rückspiel bei Racing Straßburg (Anstoß 21 Uhr) das Geschehen mit ähnlicher stoischer Ruhe verfolgen wird, bleibt noch abzuwarten.

Gegenteil von Bo Henriksen

Der Schweizer stellt in seiner Art das Gegenteil dessen dar, was sein Vorgänger Bo Henriksen verkörperte. Der Däne war wild, stand unter Dauerstrom, und hatte mit seiner Art in Mainz rund eineinhalb Jahre Erfolg.

Im Dezember letzten Jahres hat der Bundesligist FSV Mainz 05 den Schweizer Urs Fischer als neuen Trainer unter Vertrag genommen. Der 59-Jährige trainierte zuvor Union Berlin. 07.12.2025 | 0:18 min

Er rettete den Klub vor dem Abstieg, führte ihn in den internationalen Wettbewerb - doch dann ging in der Bundesliga nichts mehr, und die Spiele auf europäischer Ebene waren trotz positiver Resultate schwere Kost. Mitte Dezember musste Henriksen gehen, Fischer übernahm und schaffte es auf Anhieb, die verunsicherte Mannschaft zu stabilisieren.

Akribie und Taktik

Seine bedächtig wirkende, aber akribische Herangehensweise kam bei den Spielern an. In den Köpfen und in den Beinen. Das Wissen um Fischers einstige Erfolge mit Union Berlin - von der Zweiten Liga bis in die Champions League - mochte seinen Teil dazu beigetragen haben, dass die Mainzer Profis ihrem neuen Übungsleiter von Beginn an glaubten.

Hinzu kamen taktische Veränderungen: die Umstellung auf eine 5-3-2-Formation, die offensivere Rolle für Spielmacher Nadiem Amiri, der von der Doppelsechs auf die Achterposition wechselte. Und notfalls rührte Urs Fischer Beton an. In seinem ersten Bundesligaspiel mit den 05ern bot er nur eine Spitze auf, ließ stattdessen vier Mittelfeldspieler alle Lücken zulaufen und war beim 2:2 einem Sieg näher als der Rekordmeister.

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Von wegen destruktiv

Anfängliche Befürchtungen im (journalistischen) Umfeld des Vereins, der Schweizer verstehe sich zwar exzellent auf defensiven Fußball, habe jedoch kein Faible für attraktives Offensivspiel, haben seine Mannschaft und er längst widerlegt. Nicht zuletzt die Straßburg-Partie bot über weite Strecken einen mitreißenden, begeisternden Kick.

Mit einer destruktiven Herangehensweise wäre es den Rheinhessen wohl kaum gelungen, sich vom letzten Tabellenplatz mit gerade mal sechs Punkten nach 13 Spieltagen auf den neunten Rang emporzuarbeiten. Angesichts von acht Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz ist der Klassenverbleib rechnerisch noch nicht sicher. Doch dass gleich sieben Konkurrenten an ihnen vorbeiziehen, erscheint unrealistisch.

Wertvolle Nachverpflichtungen

Hilfreich für die dritte beeindruckende Mainzer Aufholjagd nach 2021 (Bo Svensson) und 2024 (Bo Henriksen) waren freilich auch die im Winter getätigten Nachverpflichtungen, auf die Fischer in den Vertragsgesprächen gedrängt hatte: Innenverteidiger Stefan Posch sowie die Angreifer Phillip Tietz, Sheraldo Becker und der allerdings nach wenigen Wochen schwerverletzt ausgefallene Silas hoben die Offensive auf ein neues Niveau.

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Zudem gelang es dem Trainer, den einen oder anderen ins Leistungsloch gerutschten Akteur wieder nach oben zu ziehen. Bestes Beispiel ist Paul Nebel, Überflieger der vorigen Saison, der, eine Weile auf die Bank verbannt, just in dem Augenblick wieder zu großer Form auflief, als Amiri verletzt ausfiel.

Ins Halbfinale einziehen

Dass die Mainzer ohne den Nationalspieler achtmal hintereinander ungeschlagen blieben, unterstreicht die Stabilität der unter Fischer gewonnenen Struktur. In Straßburg wollen sie am Donnerstagabend das nächste Kapitel der Vereinsgeschichte schreiben und ins Halbfinale der Conference League einziehen.

Die aus der Ligaphase als Tabellenführer hervorgegangenen Franzosen galten unter anderem neben Crystal Palace als einer der Wettbewerbsfavoriten. In der Verfassung, in der die Mainzer inzwischen auftreten, muss man sie dazuzählen.

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