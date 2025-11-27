  3. Merkliste
Conference League: Mainz verliert gegen Craiova

Conference League:Mainzer Krise setzt sich auch in Craiova fort

Der 1. FSV Mainz 05 hat gegen Universitatea Craiova aus Rumänien verloren. Youngster Kacper Potulski war dabei der Unglücksrabe des Abends.

Rumänien, Craiova: Fußball: UEFA Europa Conference League, CS Universitatea Craiova - 1. FSV Mainz 05, Vorrunde, 4. Spieltag. Kacper Potulski (1. FSV Mainz 05) und Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova) kämpfen um den Ball

Was in der Bundesliga derzeit so schwer fällt gelingt Mainz 05 bislan in der Conference League - Siegen. Gegen Universitatea Craiova sind die Mainzer auf jeden Fall klarer Favorit.

27.11.2025 | 0:51 min

In der Bundesliga in der Krise - und nun auch in Europa besiegt: Der FSV Mainz 05 hat in seiner Wohlfühloase Conference League die erste Niederlage kassiert und einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale verpasst.

Die Rheinhessen von Trainer Bo Henriksen unterlagen bei Universitatea Craiova in Rumänien mit 0:1 (0:0) und gingen im vierten Spiel erstmals nicht als Sieger vom Platz.

Mainz immernoch mit guter Ausgangslage

Mit neun Punkten stehen die Mainzer dennoch gut da und haben realistische Chancen auf einen Platz unter den Top acht, der für die direkte Achtelfinalteilnahme berechtigt. Assad Al-Hamlawi (67./Foulelfmeter) traf für die Gastgeber zum Sieg gegen die Mainzer, die in der Bundesliga mit nur einem Erfolg aus elf Spielen auf Abstiegsplatz 17 rangieren.

Leon Avdullahu, Albian Hajdari und Nelson Weiper steigen im Bundesligaspiel zwischen dem FSV Mainz 05 und der TSG 1899 Hoffenheim zum Kopfball hoch.

Wenigstens nicht verloren: Mainz 05 stoppt mit dem 1:1 die Siegesserie der TSG Hoffenheim, verliert aber Dominik Kohr, der die neunte Rote Karte seiner Karriere kassiert.

24.11.2025 | 8:59 min

Zusätzlicher Stimmungsdämpfer am Donnerstag: Torwart Robin Zentner musste bereits in der ersten Halbzeit mit einer Adduktorenverletzung ausgewechselt werden.

"Wir können morgen auch Geschichte schreiben. Es wäre das erste Mal, dass Mainz 05 in ein Achtelfinale kommt", hatte Henriksen vor der Partie voller Vorfreude gesagt. Und die Mainzer waren gegen den Tabellendritten der rumänischen Liga direkt um Spielkontrolle bemüht.

Craiova-Führung aus dem Nichts

Kurz nach der Auswechslung von Zentner (24.), für den Lasse Rieß in die Partie kam, hatten die Gäste die erste dicke Chance: Ein Kopfball von Dominik Kohr (27.), der in der Bundesliga gesperrt fehlt, lenkte Craiova-Keeper Pawlo Isenko an die Latte. Die Partie verflachte in der Folge.

Die Rumänen gingen dann aus dem Nichts in Führung: Kacper Potulski verursachte einen Foulelfmeter, den Al-Hamlawi sicher verwandelte. Die Mainzer stemmten sich in der Folge gegen die drohende Niederlage, der vermeintliche Ausgleich von Potulski (88.) wurde nach einer VAR-Überprüfung wegen einer Abseitsposition aberkannt.

Quelle: SID, dpa
Über dieses Thema berichtete die ZDFheute in dem Beitrag "Mainz gegen Universitatea Craiova klarer Favorit" am 27.11.2025 um 18:13 Uhr. Über dieses Thema berichtet das ZDF-Morgenmagazin am 28.11.2025.
