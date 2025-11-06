Conference League: Mainz schlägt Florenz in letzter Minute

Mainz 05 bleibt in Europa ungeschlagen. Der kriselnde Fußball-Bundesligist erkämpfte sich gegen den AC Florenz einen Last-Minute-Sieg.

Mainzer Jae Sung Lee trifft gegen Florenz zum Sieg Quelle: Witters | JoergHalisch

Der FSV Mainz 05 ist in der UEFA Conference League weiter auf der Siegerstraße. Der kriselnde Fußball-Bundesligist setzte sich am dritten Spieltag gegen den italienischen Erstligisten AC Florenz mit 2:1 durch. Jae-Sung Lee sorgte mit einem Treffer in der Nachspielzeit für den viel umjubelten Sieg des FSV.

Zuvor hatte Simon Sohm die Gäste aus Italien in der 16. Minute in Führung gebracht. Nach der Pause traf Joker Benedict Hollerbach vor 30.300 Zuschauern zum 1:1 für die 05er (68.), ehe Lee den Sieg sicherte.

Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel sind die Mainzer dem direkten Einzug ins Achtelfinale der Conference League einen großen Schritt näher gekommen.

Beide Teams straucheln in der Liga

Sowohl Mainz als auch Florenz schwankten vor der Partie zwischen den Extremen. Während es in Europa für beide Teams gut läuft, sind beide in ihren heimischen Ligen in der dunkelroten Abstiegszone.

Die 05er sind in der Bundesliga Vorletzter. Die Mannschaft aus Florenz, die in Mainz auf den deutschen Profi Robin Gosens wegen eines Muskelfaserrisses verzichten musste, ist in der Serie A sogar das Schlusslicht. Von Coach Stefano Pioli trennte sich der Klub am Dienstag, stattdessen stand gegen Mainz Interimstrainer Daniele Galloppa an der Seitenlinie.

Fans mit großer Choreo: "Forza FSV"

Dass die Mainzer Fans auch trotz der dünnen Ausbeute in der Bundesliga hinter ihrer Mannschaft stehen, daran ließen sie vor und auch während des Spiels keine Zweifel. Mit einer großen Choreo auf den Rängen und dem Schriftzug "Forza FSV" versuchten die Anhänger, den Spielern noch einmal Auftrieb zu geben.

Der FSV kam auch gut in die Partie hinein. Angreifer Nelson Weiper, der im Vergleich zum 1:1 gegen Werder Bremen einer von vier neuen Spielern in der Startelf war, hatte die erste Chance. Sein unplatzierter Kopfball aus kurzer Distanz stellte Florenz-Keeper Tommaso Martinelli aber vor keine Probleme (10.).

Da Costas folgenschwerer Patzer

Dass die Rheinhessen ihre Überlegenheit in der Anfangsphase nicht in eine Führung ummünzten, rächte sich rasch. Nach dem Fehlpass von Danny da Costa im Spielaufbau des FSV bediente Roberto Piccoli Sohm, der die Führung erzielte.

Danach hatten die 05er Glück. Erst verhinderte Torwart Robert Zentner den Doppelschlag der Fiorentina, als er nach einem Konter gegen Piccoli mit einer starken Fußabwehr parierte (22.). Dann rettete Youngster Kacper Potulski im letzten Moment mit einer Grätsche bei einem Abschluss von Piccoli (37.).

Hollerbach und Lee lassen Mainz jubeln

Nach dem Seitenwechsel bemühten sich die Mainzer um den Ausgleich, blieben wie so häufig in dieser Spielzeit aber glücklos - bis zur 68. Minute. Der nur drei Minuten zuvor eingewechselte Hollerbach sorgte für den Ausgleich.

Die Fiorentina wurde nun wieder aktiver. Ein Treffer von Angreifer Moise Kean zählte wegen einer Abseitsposition (81.) aber nicht. Stattdessen traf Mainz in der Nachspielzeit zum Sieg.

