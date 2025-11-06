Conference League: Mainzer empfangen Krisenklub Florenz

Zwei Teams spielen gegen die nationalen Trends an: Mainz 05 trifft auf das italienische Liga-Schlusslicht AC Florenz, gleichzeitig Spitzenreiter in der Conference League.

Findet in der Conference League die richtigen Rezepte: Mainz-Trainer Bo Henriksen im Gespräch mit seinen Spielern Quelle: dpa

Ob man von einer kleinen Krise, einer Ergebniskrise oder einer ausgewachsenen Krise spricht, ist zweitrangig. Fakt ist: Der FSV Mainz 05 steht nach neun Spieltagen in der Fußball-Bundesliga so schlecht da wie selten.

Ein Sieg, fünf Punkte, Abstiegsplatz 17. Und nach wie vor kein Stürmer in Sicht, der in der Lage scheint, die Offensivmisere zu beenden, derentwegen selbst gute Spiele kaum Ertrag einbringen. Auf europäischer Ebene läuft es besser - nach zwei Spieltagen in der Conference League weisen die Mainzer sechs Punkte auf.

Mainzer mit Optimismus gegen Florenz

Diese Serie wollen sie an diesem Donnerstag (18.45 Uhr) fortsetzen, wenngleich es sich beim AC Florenz um einen der Topgegner handelt, nachdem die bisherigen Konkurrenten aus Nikosia und Mostar eher Drittliganiveau aufwiesen. Ein Erfolg im europäischen Spitzenspiel würde nicht nur die halbe Miete für das Erreichen der K.o.-Runde bedeuten, sondern könnte auch die Trendwende in der Bundesliga einleiten.

"Wir gehen mit einem guten Gefühl in dieses Spiel", sagt Bo Henriksen. Seinen Optimismus bezieht der Mainzer Trainer vor allem aus der Leistung seines Teams beim jüngsten 1:1 gegen Werder Bremen, das mehr als ein Unentschieden verdient gehabt hätte. Den späten Ausgleich empfand nicht nur Sportdirektor Niko Bungert als "Schlag in den Magen".

Mainz offensiv mit neuem Plan

Nach einigen fehlerbehafteten Begegnungen stand die Defensive zuletzt wieder stabil, in der Conference League gelangen zwei Zu-null-Siege. Darauf lässt sich aufbauen. Und vorne scheint Henriksen inzwischen zumindest die derzeit bestmögliche Konstellation gefunden zu haben.

Wir hatten so viele Fragezeichen, jetzt haben wir einen Plan. „ Mainz-Trainer Bo Henriksen

Benedict Hollerbach hat die Rolle des Mittelstürmers, für die er nicht geschaffen ist, an Jae-sung Lee abgegeben, und kann im linken Halbraum sein Tempo zur Geltung bringen. Der Südkoreaner wiederum kann als sogenannter falscher Neuner mehr bewirken. "Er ist ein sehr schlauer, technisch starker Mann", lobt Nationalspieler Nadiem Amiri.

Florentiner haben den Trainer entlassen

Die Lage der Florentiner ähnelt der des Bundesligisten. In der 20 Vereine umfassenden Serie A tragen sie nach zehn Spieltagen mit lediglich vier Punkten die rote Laterne, gewonnen haben sie noch keine Partie. In der Conference League hingegen führen sie das Klassement nach Erfolgen gegen Sigma Olmütz und bei Rapid Wien an.

Was auf seine Mannschaft zukommt, könne er nicht im Detail einschätzen, sagt Bo Henriksen. Denn: Am Dienstag hat der Klub aus der Toskana Trainer Stefano Pioli entlassen, "ich habe deshalb keine Ahnung, in welcher Formation und mit welchen Spielern Florenz antritt. Aber ich weiß, dass es ein schwerer Gegner mit viel europäischer Erfahrung ist".

Nur kleine Rotation bei Mainz 05 geplant

Henriksen erweckte am Mittwochmittag nicht den Eindruck, als wolle er die Rotationsmaschine auf Hochtouren laufen lassen. Leistungsträger angesichts des am Sonntag anstehenden Rhein-Main-Duells bei Eintracht Frankfurt zu schonen, scheint er nicht zwingend vorzuhaben.

Zwar betont er, die Mannschaft stehe vor "unglaublich wichtigen Wochen", bis zur Winterpause sieht das Programm unter anderem die übrigen drei Conference-League-Partien vor. Und im Zweifelsfall dürfte die Bundesliga Priorität genießen. "Aber wichtig ist für uns, in jedem Spiel ein gutes Gefühl zu haben."

Vorfreude auf "magischen Abend" gegen Florenz

Schließlich bietet die Auseinandersetzung mit den Italienern die Gelegenheit, sich mit der umbesetzten Offensive weiter einzuspielen, die Abläufe zu verfeinern. Und ein dritter Dreier in Europa würde dem Selbstbewusstsein zumindest nicht schaden und könnte neue Kräfte auch auf nationaler Ebene freisetzen.

An der Unterstützung von den Rängen sollte es nicht mangeln. Bis Mittwochmittag waren 30.000 Tickets verkauft, davon 600 an florentinische Fans. 05-Profi Nadiem Amiri kennt den Grund für den Ticket-Hype:

Europäische Spiele haben etwas Magisches. Gerade in Mainz kriege ich mit, wie sich alle darauf freuen. „ Nadiem Amiri