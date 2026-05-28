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French Open: Struff: "Hab' s heute nicht auf die Kette gekriegt"

Tennis - French Open:Struff: "Hab' s heute nicht auf die Kette gekriegt"

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Jan-Lennart Struff

Aus in Runde zwei: Jan-Lennart Struff ordnet sein Ausscheiden gegen den portugiesischen Qualifikanten Jaime Faria im Interview ein.

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Quelle: Reuters

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