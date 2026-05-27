Enhanced Games: Warum die Doping-Spiele sportlich verpufften

Enhanced Games: Viel Lärm um nichts:Warum die Doping-Spiele sportlich verpufften
von Johannes Fischer
Nach den ersten Enhanced Games bleibt vor allem Ernüchterung. Sportwissenschaftler Wilhelm Bloch erklärt, warum selbst leistungssteigernde Mittel keine Supermenschen erschaffen.
Die Idee klang nach Zukunft, nach Überschreitung, nach einem sportlichen Aufbruch in eine neue Ära: Menschen, die schneller, stärker, "besser" sind - befreit von den Grenzen des Körpers, befeuert von der Wissenschaft, optimiert bis an die Schwelle des biologisch Denkbaren.
Doch als die Enhanced Games schließlich stattfanden, blieb von dieser Vision vor allem eines zurück: Ernüchterung. "Die Enhanced Games wollten eigentlich Superleistungen zeigen. Tatsächlich blieben die Leistungen aber meistens hinter Olympianiveau zurück - bis auf einen einzigen Weltrekord", bilanziert Sportwissenschaftler und Molekularmediziner Wilhelm Bloch.
Und selbst diese Bestmarke, die der Grieche Kristian Gkolomeev über 50 Meter Freistil verbesserte, sei "knapp gewesen - und zudem mit einem sehr schnellen Anzug erzielt."
Dopingspiele: Wissenschaft oder Show?
Die Idee der "Superleistung" trifft auf eine einfache sportwissenschaftliche Realität: Der Körper ist kein Versprechen, sondern ein Zustand. Und dieser Zustand lässt sich nicht beliebig beschleunigen.
Entscheidend sei etwas, das in der Inszenierung der Spiele kaum vorkam: das Niveau der Athleten selbst. Denn jene, die in Las Vegas antraten, waren keine Ikonen ihrer Sportarten mehr, keine Athleten im Zenit ihrer Karriere.
"Das sind Sportler, die über ihrem Leistungszenit hinaus sind", sagt Bloch. Und genau darin liege der entscheidende Punkt.
Es ist eine simple, beinahe unspektakuläre Wahrheit - und gerade deshalb so zerstörerisch für die große Erzählung der Enhanced Games. Auch die wissenschaftliche Fassade der Veranstaltung hält Bloch nicht für tragfähig. Die viel zitierte "kontrollierte Studie" sei in Wahrheit kaum mehr als ein Etikett.
Enhanced Games: Unklare Dosis und keine Kontrolle
"Das lässt sich sowieso nicht halten. Was ist da medizinisch gesichert?", fragt er. Es sei nicht klar definiert, welche Substanzen, in welchen Konzentrationen und Kombinationen eingesetzt wurden. "Das ist eine reine Beobachtungsstudie, die wissenschaftlich kaum Wert hat. Für mich ist das ein Feigenblatt."
Hinter der wissenschaftlichen Sprache steht ein einfaches Problem: Ohne klare Dosis, ohne Kontrolle, ohne Vergleichsbedingungen verliert das Experiment seinen Kern. "Dosis macht die Wirkung", sagt Bloch trocken. Und damit endet die Illusion der Präzision.
Die Geschichte, die sich hier als Zukunft verkauft, wirkt für ihn eher wie eine Wiederkehr. "Das, was dahintersteht, ist nicht neu", sagt er. Und erinnert daran, dass es ähnliche Versuche bereits in der Vergangenheit gab - in anderen Systemen, unter anderen Vorzeichen, aber mit vergleichbaren Konsequenzen.
Haben die Enhanced Games eine Zukunft?
Vor allem aber zweifelt Bloch daran, dass das Format in seiner jetzigen Form überhaupt Bestand haben wird. "Ich glaube, es wird schwierig, diese Spiele nochmal so aufzusetzen", sagt er. Die öffentliche Resonanz sei deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.
Eigentlich, so die Idee der Veranstalter, hätte die Welt über nie dagewesene Leistungen sprechen sollen - über neue Dimensionen des menschlichen Körpers. Doch genau das blieb aus. Bloch: "Wenn so ein Konzept nicht funktioniert, wirkt das Ganze irgendwann ein bisschen absurd."
Sollten die Enhanced Games dennoch weitergehen, dann wohl nur mit echten Weltstars und deutlich mehr Geld. "Absolute Top-Leute wird man nicht für 250.000 Dollar bekommen", sagt Bloch. Genau darin liege das Dilemma der Spiele: Sie brauchen Superstars, um relevant zu werden - doch bislang haben diese kaum einen Grund, sich auf das Experiment einzulassen.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Mehr zu den Enhanced Games
- Kommentar
Menschliche Zirkuspferdchen:Enhanced Games: Spritzensport statt Spitzensportvon Nils Kabenmit Video17:08
Teilnahme an Dopingspielen:Steffen und Brandt kritisieren Enhanced Gamesmit Video5:46
Geplante "Doping-Spiele" in den USA:WADA will Enhanced Games verhindern: USADA soll handelnmit Video17:08
Kusch startet bei Dopingspielen:DSV-Chef Pommer: "Man spielt mit dem Leben von Menschen"Video3:25