Doping erwüscht: Was Sie zu den Enhanced Games wissen müssen

"Doping-Spiele" in Las Vegas:Warum die Enhanced Games so umstritten sind
In Las Vegas finden in diesem Jahr erstmals die sogenannten Enhanced Games statt. Fragen und Antworten zu dem umstrittenen Showevent, bei dem Doping ausdrücklich erwünscht ist.
Die Ansage von den Machern der sogenannten Enhanced Games lässt keine Zweifel an den Zielen. "Das menschliche Potenzial in Übermenschlichkeit verwandeln", heißt es. Leistungssteigerung ohne Limit und vor allem ohne Doping-Verbote. Sonst untersagte Substanzen sind nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. Ausreizen, was geht.
Nach aktuellem Stand wollen 42 Athletinnen und Athleten in neue Sphären der Leistungsfähigkeit vordringen. Gelockt wurden die Sportler mit Prämien von bis zu einer Million US-Dollar.
Wer steckt hinter den Enhanced Games?
Gründer der Spiele ist Aron D'Souza. Der Australier findet den Kampf gegen Doping heuchlerisch, 99 Prozent der Sportler würden ohnehin zu Doping greifen, behauptete er.
Milliardär Christian Angermayer, der als Vorstandsvorsitzender und Mitbegründer geführt wird, ist unter anderem auch Mitgründer eines Biopharma-Unternehmens. Der Oberpfälzer investierte schon in Kryptowährungen, Psychedelika, Gehirnimplantate und Longevity (Langlebigkeit). Auch US-Präsidentensohn Donald Trump Jr. ist in die Spiele investiert.
In welchen Sportarten wird angetreten?
Drei Sportarten haben die Macher vorgesehen: Schwimmen, Leichtathletik, Gewichtheben - hier gibt es auch noch die Kategorie Strongman. Über 50 und 100 Meter wird geschwommen, jeweils Freistil und Schmetterling. Bei der Leichtathletik geht's über 100 Meter sowie 100 und 110 Meter Hürden, im Gewichtheben sollen in drei Kategorien bisher nicht erreichte Lasten bewältigt werden.
Wer startet?
In der Regel Sportler, die ihre Karriere hinter sich haben und damit nicht mehr dem regulären Dopingtest-Reglement unterliegen. 13 Athleten waren noch bei Olympia 2024 in Paris am Start, drei gewannen Medaillen: Schwimmer Hunter Armstrong (25) wurde Olympiasieger mit der US-Staffel, der Brite Ben Proud (31) holte Silber über 50 m Freistil, US-Leichtathlet Fred Kerley (31) Sprintbronze über 100 m - Kerley ist derzeit wegen verpasster Dopingtests regulär gesperrt.
Wie steht der DOSB zu den Enhanced Games?
Der Deutsche Olympische Sportbund übt deutliche Kritik. "Wir lehnen die Enhanced Games ab. Jeder Mensch hat das Recht, frei über seinen Körper bestimmen zu können", teilte der DOSB mit.
Die Enhanced Games seien mit den Werten des Sports nicht vereinbar, hieß es weiter. "Sie verstoßen durch den Einsatz von Doping gegen in Deutschland geltendes Recht und stehen in ihrer Ausrichtung auf Leistungsoptimierung mit Hilfe verbotener Substanzen dem entgegen, wofür sich der Sport in Deutschland und weltweit einsetzt: faire und saubere Wettkämpfe."
Was sagen andere Verbände?
Die Vereinigung Athleten Deutschland lehnt die Enhanced Games ebenfalls ab. "Sie stehen für ein System, das gesundheitliche Risiken ökonomisch belohnt - und damit Anreize zur Ausbeutung von Athletinnen und Athleten schafft." Gleichzeitig fordert die Vereinigung eine bessere Athleten-Förderung durch die Bundesregierung und eine angemessene Beteiligung an den Einnahmen des IOC.
Als "gefährliches und unverantwortliches" Konzept verurteilte die Welt-Anti-Doping-Agentur die Spiele. "Die Macher der Enhanced Games wollen vielleicht schnelles Geld verdienen, aber dieser Gewinn geht auf Kosten von Kindern auf der ganzen Welt, die glauben, dass sie Dopingmittel nehmen müssen, um ihre Träume zu verwirklichen", erklärte der Chef der amerikanischen Anti-Doping-Agentur, Travis Tygart.
Lars Mortsiefer, Vorstandsvorsitzender der Nationalen Anti-Doping-Agentur Deutschland, betonte: "Ein Wettbewerb, der gezielt auf den Einsatz von Dopingmitteln setzt, ist ethisch und moralisch absolut verwerflich."
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