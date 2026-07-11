Norwegens Trainer Stale Solbakken: Der Steuermann der Wikinger

Norwegens Trainer Stale Solbakken hat harte Zeiten hinter sich, seit langem lebt er mit einem Herzschrittmacher. Nun feiert der 58-Jährige große Erfolge mit dem Nationalteam.

Feiert mit seinen Norwegern eine bärenstarke WM: Nationaltrainer Stale Solbakken Quelle: Imago

Kaum ein Schauplatz wirkt bei dieser WM verrückter als Miami. Zumindest wer sich als Fußballfan nach Miami Beach verirrt, wo es zu jeder Tag- und Nachtzeit lärmt. Nicht immer sind daran die vielen Partypeople schuld, die zu Abertausenden den beliebten Landstrich bevölkern.

Norwegens Nationalmannschaft hat vor dem heutigen WM-Viertelfinale gegen England (23 Uhr/MESZ) das Zwischenquartier in Fort Lauderdale aufgegeben, weil es wegen einer Großbaustelle und dem Verkehr zu laut war.

Nur "Ro, Ro, Ro"-Rufe reichen nicht

"Da liefen ein paar Dinge nicht so rund", sagte Trainer Stale Solbakken. Es mag ja immer fröhlich aussehen, wie seine Truppe bisher durchs Turnier rudert, aber ab und zu braucht man Ruhe.

Nach dem Achtelfinalsieg über Brasilien hält die Begeisterung der norwegischen Fans an, die mit ihrer "Viking Row" für Furore sorgen. Erfunden von einem Grundschullehrer rudert, die ganze Nation. 08.07.2026 | 2:17 min

Er gilt als Steuermann der Wikinger, der abseits des Platzes dafür sorgt, dass Kurs gehalten wird. Nur "Ro, Ro, Ro"-Rufe reichen nicht, wenn ein Nationalteam eine solche WM-Welle reitet.

In der Kindheit ein England-Fan

Für den 58-Jährigen ist die Begegnung gegen das Mutterland des Fußballs etwas ganz Besonderes. Als Kind hieß sein Idol nämlich Keegan, den einst auch beim Hamburger SV viele deutsche Fans verehrten.

Als allerdings England bei der WM 1982 in einem merkwürdigen Modus mit Dreiergruppen nach einem 0:0 gegen Spanien ausschied - dadurch kam Deutschland überhaupt ins Halbfinale - war sein Entsetzen groß. "Das ist meine schlimmste WM-Erinnerung, denn ich war zu dieser Zeit sehr anglophil."

Lange sah es im Spiel zwischen Norwegen und Senegal nach einer klaren Angelegenheit für die Norweger aus - doch dann kam es anders. 23.06.2026 | 9:36 min

Das kann sein Stürmerstar Erling Haaland auch sagen, denn die Tormaschine von Manchester City ist wegen seines einst bei Leeds United spielenden Vaters sogar auf der Insel geboren.

Es ist eine interessante Konstellation: Es wird sicher ein schönes Spiel. „ Erling Haaland über das Viertelfinale gegen England

Sein Trainer muss sich noch fester kneifen, dass gefühlt ganz Norwegen die Sympathien der Fußballwelt genießt.

Einschneidendes Erlebnis mit 33 Jahren

Hinter ihm liegen ja ganz andere Zeiten. Im März 2001, also mit 33, erlitt der 58-fache Nationalspieler im Training beim FC Kopenhagen einen Herzinfarkt. "Er war klinisch tot", sagte Teamarzt Frank Odgaard später. 26 Stunden lag Solbakken im Koma. Dass er überhaupt überlebte, sei ein Wunder, hieß es damals. Seitdem trägt der 58-Jährige einen Herzschrittmacher.

"So ein Erlebnis verändert dich natürlich. Davor wollte ich immer gewinnen, koste es, was es wolle", sagt Solbakken.

Ich habe erkannt, was im Leben wichtig ist. „ Stale Solbakken nach seinem Herzinfarkt

Das sieht man in diesen Wochen: Nach dem Spiel gegen Senegal küsste er seine Frau Anniken auf der Tribüne, vor dem Frankreich-Spiel will er Kollege Didier Deschamps einen Blumenstrauß überreichen, weil der zur Beerdigung seine Mutter gereist war. Er habe Glück gehabt, "meine Gesundheit ist stabil". Drei Mal aufs Wikingerschiff klopfen.

Der DFB-Vorrundengegner Elfenbeinküste traf im WM-Sechzehntelfinale auf Geheimfavorit Norwegen. Die Zuschauer in Dallas sahen ein Spiel der Traumtore. 30.06.2026 | 8:30 min

Kultfigur Jan-Aage Fjörtoft ist voll des Lobes über einen Fußballlehrer, den Norwegens Verbandspräsidentin Lise Klaveness gegen viele Widerstände verteidigte. Ohne den Rückhalt dieser Frau wäre Solbakken nach der verpassten WM 2022 und EM 2024 vielleicht nicht mehr im Amt.

Zu viel Unruhe beim 1. FC Köln

Der zeitweise auch mal heftig kritisierte Nachfolger des Schweden Lars Lagerbäck hat die Spielweise verändert. Seine Mannschaft wechselt gerne den Rhythmus, um die Gegner aus dem Takt zu bringen.

Im Idealfall enden alle Kombinationen über Kapitän Martin Ödegaard bei einem freien Schussfenster für Haaland, der im Achtelfinale gegen Brasilien (2:1) mit seinen Turniertoren sechs und sieben endgültig zum Nationalhelden geworden ist.

Die norwegischen Wikinger gegen die Selecao, Erling Haaland gegen Vini Junior: In New Jersey steigt eines der Top-Duelle des Achtelfinales. Welcher Superstar macht den Unterschied? 06.07.2026 | 11:41 min

Der Torjäger kann gut mit seinem Trainer, der mit dem FC Kopenhagen zwischen 2006 und 2020 zwar Titel um Titel gewann, doch im Ausland eher blass blieb. Bei den Wolverhampton Wanders blieb er keine ganze Saison.

Und auch sein Gastspiel beim 1. FC Köln endete im April 2012 in höchster Abstiegsgefahr nach einer krachenden 0:4-Niederlage gegen den FSV Mainz 05. Woran sich Solbakken aus dieser lehrreichen Zeit noch erinnert: "Es war ein bisschen unruhig damals." Das hat er früher wie heute nicht gemocht.

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.