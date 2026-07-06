Die norwegischen Wikinger gegen die Selecao, Erling Haaland gegen Vini Junior: In New Jersey steigt eines der Top-Duelle des Achtelfinales. Welcher Superstar macht den Unterschied? 06.07.2026 | 11:41 min

Sie trommelten, sie ruderten, sie hüpften vor Freude auf und ab. Norwegens Nationalmannschaft feierte den 2:1-Achtelfinalsieg bei der Fußball-WM gegen Brasilien am Sonntagabend (Ortszeit) im Stadion von East Rutherford ausgelassen. Es war der größte Triumph der Verbandsgeschichte.

Erling Haaland gab, wie schon in den 90 Minuten zuvor auf dem Rasen, den Ton an - alle anderen zogen nach. Der Wahnsinns-Wikinger haute vor dem Tor, in das er zuvor zweimal getroffen hatte, wuchtig auf die Trommel und seine Mitspieler, sowie die tausenden in rot gekleideten Fans auf den Rängen, zogen die imaginären Ruder-Blätter kraftvoll durch. "Ro", hallte es durch die 82.500 Fans fassende Arena am Stadtrand von New York.

"Erling ist der beste Stürmer der Welt"

"Dies ist einfach ein wahnsinniger Tag. Vielleicht der wahnsinnigste Tag in Norwegens Geschichte. Jeder sollte ihn einfach genießen", meinte Haaland. Er hatte in der 79. Minute mit einem wuchtigen Kopfball nach einer Flanke von Andreas Schjelderup das 1:0 erzielt. Und er traf in der 90. Minute mit einer Weltklasse-Aktion auch zum 2:0.

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Haaland hatte, erneut von Schjelderup, den Ball bekommen, lief diesmal halblinks auf Strafraumhöhe und schoss ihn an drei Brasilianern vorbei und unhaltbar für Schlussmann Alisson ins rechte untere Netz. Es war im vierten WM-Spiel bereits sein siebter WM-Treffer.

Somit führt der 25-Jährige zusammen mit dem Argentinier Lionel Messi und Frankreichs Kylian Mbappé die aktuelle Turnier-Torschützenliste an. "Erling ist der beste Stürmer der Welt", wiederholte Norwegens Trainer Ståle Solbakken auf der Pressekonferenz seine Worte des Vortages.

Norwegen rudert nach Miami, Brasilien reist ab

Man habe gewusst, um Brasilien zu besiegen, müsse man sie "zermürben und im entscheidenden Moment zuschlagen", betonte Solbakken. Er hob jedoch hervor, dass das Spiel "auch in die andere Richtung" hätte gehen können. Aber Norwegen habe "Matchwinner" gehabt, so der Coach.

Damit meinte er nicht nur Torjäger Haaland, sondern auch Torwart Örjan Nyland, der "drei, vier gute Paraden" gezeigt habe. Unter anderem hielt der Schlussmann in der 14. Minute einen Foulelfmeter von Bruno Guimaraes. "Jeder hat seine Rolle gespielt an diesem größten Abend in Norwegens Fußball-Geschichte", meinte Solbakken stolz.

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Während sein Team nun ins WM-Viertelfinale nach Miami rudert, reisen die Brasilianer vorzeitig ab. Für den ambitionierten Rekordweltmeister endete das Turnier im Achtelfinale - und somit so früh wie zuletzt 1990. "Es tut weh, das ist ein bitterer Augenblick. Ich denke, wir hätten es verdient gehabt, zu gewinnen", meinte Nationaltrainer Carlo Ancelotti.

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Ancelotti gibt sich kämpferisch - aber darf er bleiben?

Der 67-jährige Italiener hatte im Vorjahr den Posten bei der Seleçao übernommen und erst vor zwei Monaten einen neuen Vertrag bis 2030 unterschrieben. Doch ob er nach dieser Enttäuschung weitermachen darf? In einem Land, in dem mitunter selbst ein unglücklich verlorenes WM-Finale schon mal zur Kündigung führen kann? Äußerlich gab sich Ancelotti zumindest unbeeindruckt.

Ich denke nicht, dass das hier das Ende ist, sondern der Beginn eines neuen Anfangs. „ Carlo Ancelotti, Brasiliens Trainer

Sein Team hatte zwar 70 Minuten spielerische Vorteile, konnte sich aber bei schwülen 30 Grad Celsius gegen die kompakte Abwehr der Norweger kaum durchsetzen. Vinicius Jr. hatte im sehnlichst erwarteten Duell der Super-Stürmer gegen Haaland klar das Nachsehen. Der eingewechselte Neymar traf in der siebten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter zum 1:2 - und verkündete unmittelbar nach Spielschluss seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft.

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