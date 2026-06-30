Fußball-WM: Norwegen schlägt Elfenbeinküste mit Mühe

Norwegen hat bei der Fußball-WM das Achtelfinale erreicht. In einer hochklassigen Partie setzte sich das Team um Erling Haaland knapp gegen die Elfenbeinküste durch.

Der DFB-Vorrundengegner Elfenbeinküste traf im WM-Sechzehntelfinale auf Geheimfavorit Norwegen. Die Zuschauer in Dallas sahen ein Spiel der Traumtore. 30.06.2026 | 8:30 min

Erling Haaland hat die norwegische Nationalmannschaft ins Achtelfinale der Fußball-WM geführt. Der Stürmerstar von Manchester City erzielte in der 86. Minute den Siegtreffer beim knappen 2:1 (1:0) gegen die Elfenbeinküste.

Antonio Nusa von RB Leipzig hatte Norwegen im ersten Durchgang in Führung gebracht (39.), Amad Diallo für die Ivorer ausgeglichen (74.).

Norwegen trifft nun auf Brasilien

Im Achtelfinale trifft Norwegen auf Rekordweltmeister Brasilien. Die Südamerikaner hatten ihr erstes K.o.-Rundenspiel 2:1 gegen Japan gewonnen.

Haaland, der im letzten Gruppenspiel gegen Frankreich (1:4) geschont worden war, schien unbedingt etwas nachholen zu wollen. Schon in der dritten Minute war er mit einem Kopfball gefährlich. Danach war der Sturmriese in der ersten Halbzeit aber lange unsichtbar, weil seinen Teamkollegen bei Ballbesitz die Ideen fehlten.

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Ivorer im ersten Durchgang gefährlicher

Beide Teams schienen im ersten Aufeinandertreffen beider Fußball-Nationen überhaupt das Risiko zu scheuen. Etwas gefährlicher war der dreimalige Afrika-Meister, für den Ghislain Konan (21.), der nur das Außennetz traf, und Nicolas Pepe (28.) zwei gute Chancen vergaben.

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Beim ersten richtig gut vorgetragenen Angriff Norwegens fiel der Führungstreffer: Initiiert von Spielmacher Martin Ödegaard landete der Ball nach einigen Pässen bei Nusa, der seinen Gegenspieler trickreich stehen ließ und den Ball herrlich ins Tor schlenzte.

Danach war plötzlich auch Haaland wieder in Aktion zu sehen: Zuerst wurde sein etwas verunglückter Schuss aus Nahdistanz abgeblockt (42.). Und bei der anschließenden Ecke verpasste der Profi von Manchester City am langen Pfosten nach einer Kopfballverlängerung von Alexander Sörloth nur knapp das 2:0.

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Diomande bleibt blass

Elfenbeins Topspieler Yan Diomande wurde von seinen Teamkollegen oft gesucht, konnte seine großen Qualitäten zunächst aber nicht so ausspielen. Um das große Sturmtalent von RB Leipzig gibt es Wechsel-Spekulationen, die vom 19-Jährigen selbst angeheizt wurden.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Elfenbeinküste angesichts des Rückstands nochmal den Druck. In der 55. Minute scheiterte Pepe mit einem Schuss an Norwegens Keeper Örjan Nyland. Die Norweger konzentrierten sich komplett auf die Tor-Verteidigung, auch Haaland half mitunter im eigenen Strafraum mit.

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Gefahr kam fast nur noch nach Standards auf - so wie bei der Riesenchance für Heggem, bei der Diallo reaktionsschnell auf der Linie rettete (67.). Jener Diallo war es dann, der wenig später auf der gegenüberliegenden Seite nach einer spektakulären Einzelleistung den Ausgleich erzielte. In der Schlussphase war aber dann Haaland zur Stelle und brachte sein Team eine Runde weiter.

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Quelle: ZDF, dpa