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WM 2026 im Liveblog: Lineker: "Deutschland lebt in Vergangenheit"

+++ Liveblog zur Fußball-WM +++:Lineker: "Deutschland lebt in der Vergangenheit"

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News rund um die WM und zum DFB-Team im Liveticker.

Über die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko berichtet das ZDF seit dem 1. Juni in seinen Programmen.
Wichtige Meldungen

Lineker: "Deutschland lebt in der Vergangenheit"

"Fußball", sagte Gary Lineker in der Zeit großer DFB-Erfolge, "ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen die Deutschen." Doch das ist längst vorbei - und auch mit dem Respekt der englischen Stürmerlegende vor dem Erzrivalen ist es nicht mehr weit her. "Ich glaube – auch wenn ich mich irren kann –, dass dies eine der schwächsten deutschen Nationalmannschaften ist, die ich je gesehen habe", sagte Lineker dem französischen Fachblatt "L'Équipe". Sollte es bei der WM im Achtelfinale tatsächlich zu einem Duell des viermaligen Weltmeisters mit Frankreich kommen, könnten Les Bleus "problemlos ins Viertelfinale einziehen".

Warum das so ist? Deutschland lebe "in der Vergangenheit", sagte Lineker und urteilte vernichtend: "Man darf nicht vergessen: Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften sind sie nicht einmal über die Gruppenphase hinausgekommen. Ich glaube also", fügte er lachend an, "man kann ruhig schlafen".

Quelle: dpa

Valdez warnt DFB-Elf vor "hakeligem Spiel" gegen Paraguay

Der frühere Bundesliga-Stürmer Nelson Valdez hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft vor dem WM-Sechzehntelfinale gegen sein Heimatland Paraguay (22.30 Uhr live im ZDF) eindringlich gewarnt. "Es wird ein super schwieriges Spiel für Paraguay, Deutschland ist Favorit, aber es wird auch für die Deutschen ein super umkämpftes, vielleicht auch hakeliges Spiel werden", sagte der 42-Jährige dem kicker. 

Auch die Türkei sei in der Vorrunde gegen Paraguay "vielleicht Favorit" gewesen, "aber wir haben erreicht, dass es anders kam", betonte Valdez. Die Türken verloren gegen zehn Mann 0:1 und schieden aus. "Für Deutschland", warnte Valdez, "wird es nicht einfach, Paraguays Defensivblock zu überwinden".

Wichtige Meldung

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Vor dem ersten K.o.-Duell der WM rückt auch der Bundestrainer in den Fokus. Taktische Änderungen gegen Paraguay sind nun denkbar.

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Kanada erfreut seine Fans und schafft Historisches. Am Abend ist dann wieder die DFB-Elf an der Reihe. Gegen Paraguay soll der Einzug ins WM-Achtelfinale klargemacht werden.

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Paraguays Spielweise weckt Erinnerungen an Ecuador: Deutschland wird wohl viel Geduld im WM-Sechzehntelfinale benötigen, um weiterzukommen.

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Marquinhos: Dürfen Japan nicht unterschätzen

Rekordweltmeister Brasilien lehnt die Favoritenrolle im Sechzehntelfinale gegen Japan ab. Es wäre "völlig falsch", die japanische Mannschaft auch nur im Geringsten zu unterschätzen, sagte Kapitän Marquinhos vor dem K.-o.-Spiel heute in Houston. "Sie hat sich mit starken Gegnern gemessen und in den vergangenen Spielen bewiesen, dass sie mit den ganz Großen mithalten kann."

Gefragt worden war der Abwehrspieler von Paris Saint-Germain, ob er in Prozenten ausdrücken könne, wie groß der Vorteil der Brasilianer sei. "Ich denke, es ist Ihre Aufgabe als Journalisten, solche Wahrscheinlichkeiten oder Prozentzahlen einzuschätzen", sagte Marquinhos. "Wir sind jetzt seit fast einem Monat hier bei der Weltmeisterschaft. Wir respektieren jeden Gegner."

Das Spiel im ZDF-Livestream

Tor und Tränen: Kanadas Eustáquio denkt an seine Eltern

Inmitten des Freudentaumels übermannten Kanadas Torschützen Stephen Eustáquio die Emotionen. "Alles, was ich tue", sagte der 29-Jährige später, "mache ich für meine Familie - für meine Eltern, für meine Freundin, für meine Tochter. Für meine Freunde zu Hause. Für alle."

Seine emotionale Reaktion lag in einer traurigen Vorgeschichte begründet. Eustaquios Mutter Esmeralda war 2023 an einem Hirntumor gestorben, er erfuhr davon während eines Spiels mit dem FC Porto und ließ sich deshalb umgehend auswechseln. Sein Vater Armando verstarb im Jahr darauf nach einem Herzinfarkt. 

Wichtige Meldung

Ancelotti lässt Neymar-Einsatz offen

Brasiliens Nationaltrainer Carlo Ancelotti hat seinen Plan mit Neymar für das Sechszehntelfinale gegen Japan nicht verraten. Neymar sei körperlich so weit, auch länger als nur 15 Minuten spielen zu können, sagte der Italiener vor dem K.-o.-Spiel am Montag. "Letztlich wird das aber vom Spielverlauf und der Situation abhängen, die uns im morgigen Spiel erwartet."

Neymar hatte die ersten beiden Gruppenspiele des Rekordweltmeisters wegen einer Wadenblessur verpasst. Gegen Schottland (3:0) war er in der 75. Minute eingewechselt worden. Obwohl die Seleção um Vinícius Júnior längst neue Stars aufbietet, gehören dem 34-Jährigen noch die Herzen der Brasilianer. 

Das Spiel im ZDF-Livestream

 

 

Die DFB-Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Paraguay

Die DFB-PK vor dem Spiel gegen Paraguay. Mit Kai Havertz und Bundestrainer Julian Nagelsmann

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Wichtige Meldung

Paraguays Trainer: "Wir können alle schlagen"

Paraguay setzt als Außenseiter gegen Deutschland im WM-Sechzehntelfinale auf seinen Kampfgeist und die Abwehr als Schlüssel. "Es ist eine riesige Herausforderung. Sie sind einer der WM-Favoriten. Aber es geht darum, wie man ins Spiel geht, es ist nicht unmöglich zu gewinnen", sagte Nationaltrainer Gustavo Alfaro vor dem K.o.-Spiel gegen die DFB-Auswahl am Montag in Foxborough bei Boston: "Mit Motivation können wir alle schlagen."

Auch Gustavo Gomez stellt sich auf einen "starken Gegner" ein, wie der Kapitän betonte, aber: "Wir haben gezeigt, dass wir gut kämpfen können, dass wir alles auf den Platz bringen. Das wird nun nicht anders sein, das ist unsere Identität." Den Fans wolle er zwar kein "Ergebnis versprechen", doch es sei ein "Geschenk", bei der WM die K.o.-Runde erreicht zu haben: "Wir als Mannschaft versprechen, dass wir unseren besten Fußball zeigen werden."

Das Spiel im ZDF-Livestream

Kanada zieht ins Achtelfinale ein

Lange Zeit neutralisieren sich Südafrika und Kanada im ersten Sechzehntelfinale gegenseitig. In der Nachspielzeit fällt dann aber doch noch ein Tor.

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"Glauben an uns": Gyökeres hofft auf Überraschung

Schwedens Topstürmer Viktor Gyökeres hat große Hoffnung auf eine Sensation gegen den Topfavoriten Frankreich. "Auch wenn wir der Außenseiter sind, glauben wir an uns", sagte der 28-Jährige. Schweden habe in diesem Turnier beispielsweise gegen Japan schon bewiesen, dass es sich in der Außenseiterrolle wohl fühle. "Wir können uns auch gegen die besten Mannschaften gut behaupten."

So schnitten die Kontinentalverbände in der Vorrunde ab

Afrikas Nationalteams liefern bei der WM: Neun Teams aus dem afrikanischen Kontinentalverband haben sich für die K.-o.-Phase qualifiziert, nur Tunesien hat es nicht geschafft. Aus Europa haben es 13/16 Teams weiter geschafft. Welcher Verband die wenigsten Hauptrunden-Teilnehmer hat, sehen Sie auf dem Instagram-Account des ZDF sportstudios.

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Südafrika und Kanada eröffnen K.-o.-Phase der WM

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Los geht's im Sechzehntelfinale der Fußball-WM! Südafrika und Kanada eröffnen in diesen Minuten die K.-o.-Phase - mehr zum Spiel lesen Sie im Liveticker.

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Brasiliens Ronaldo adelt Rekord-Erben Messi und Mbappé

Brasiliens Fußballikone Ronaldo blickt ohne Groll auf das Wettschießen der Stars bei der WM. Der frühere Angreifer, der bis 2014 die Rangliste der WM-Rekordtorschützen mit 15 Treffern angeführt hatte, sieht die Torejagd von Lionel Messi und Kylian Mbappé auch als Beleg dafür, "dass Fußball letztendlich mehr ist als nur Zahlen", sagte der 49-Jährige im Interview mit L'Équipe.

Messi und Mbappé seien "zweifellos Spieler, die über Statistiken hinausgehen und es verdienen, die Rekordtorschützen des Wettbewerbs zu sein". Argentiniens Superstar sei "einer der größten Spieler in der Geschichte des Fußballs und auch heute noch einflussreich und spielentscheidend", betonte Ronaldo, Weltmeister von 2002: "Was Mbappé angeht, erinnert mich sein Spielstil an mich selbst in meiner besten Zeit. Er ist einer der größten Spieler im heutigen Fußball und ein natürlicher Erbe der Legenden des Sports."

"Je körperlicher, desto besser" - Santa Cruz gibt Paraguay Tipps

Es ist kaum zu glauben, aber auch 19 Jahre nach seinem Abschied von Bayern München ist Roque Santa Cruz noch Fußball-Profi. Mit 44 Jahren spielt er in seiner Heimat Paraguay bei Nacional Asunción wie eh und je im Sturm, und seine Knie, beteuert er, fühlen sich dabei hervorragend an. Für das WM-Sechzehntelfinale gegen Deutschland allerdings zieht sich der TV-Experte für "Telemundo" in den USA in die Rolle des Tippgebers zurück.

"Je körperlicher das Spiel wird, desto besser für uns", sagte Santa Cruz der SZ. Die Favoritenrolle liege "klar" bei Deutschland, aber er sieht auch Schwächen, an denen Paraguay ansetzen kann. "Man muss Deutschland dazu zwingen, viel zu arbeiten. Und ich hoffe auf hohe Temperaturen." Das klingt sehr nach dem Modell Ecuador.

Wichtige Meldung

Nach WM-Aus: Südkorea-Trainer tritt zurück - auch die Politik schaltet sich ein

Nach dem völlig enttäuschenden Vorrunden-Aus von Südkorea bei der Fußball-WM zieht Trainer Hong Myung-bo Konsequenzen: Er erklärte seinen Rücktritt, wie die südkoreanische Nachrichtenagentur yonhab schrieb. Inzwischen hat sich sogar von höchster Seite die Politik eingeschaltet: Das Scheitern, "das bei den Bürgern Enttäuschung ausgelöst hat, scheint auf Versäumnisse in der Organisation und im Personalwesen zurückzuführen zu sein", schrieb Südkoreas Präsident Lee Jae-myung auf X. Auch er sei "angesichts dieses unerwarteten Ergebnisses nicht nur verblüfft, sondern empfinde es geradezu als absurd."

DFB-Wahnsinn & Top-Stimmung: So krass ist die Fussball-WM!

Die WM-Vorrunde ist vorbei und ZDF-Reporterin Franzi Müllers war hautnah dabei. Ein Bericht über Fanmärsche, Stimmung vor Ort und das DFB-Team.

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Didier Deschamps zurück im Frankreich-Lager: "Wir sind zu Großem fähig"

Didier Deschamps verpasste das letzte Vorrundenspiel Frankreichs gegen Norwegen, um an der Beisetzung seiner Mutter teilzunehmen. Erst am Dienstag hatte ihn die traurige Todesnachricht in den USA erreicht. Inzwischen ist Deschamps zurück bei der Mannschaft, am Samstag leitete er auf dem Campus der Bentley University in Waltham/Massachusetts wieder das Training.

Nach seinem persönlichen Schicksalsschlag nimmt er die sportlichen Ziele wieder in den Blick - und schwört die französische Nationalmannschaft auf die heiße WM-Phase ein. "Es ist zwar derselbe Wettbewerb, aber gleichzeitig ein völlig neuer Abschnitt. Jetzt gilt: Nach jedem Spiel kann das Aus kommen", sagte Deschamps in einer Ansprache an seine Spieler: "Jetzt ist es an mir, euch daran zu erinnern, dass wir zu Großem fähig sind."

Quelle: AP Photo/Martin Meissner

ZDF-Reporter: "Paraguay nicht zu unterschätzen"

Vor dem WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay ist Deutschland Favorit. Trotzdem sei Paraguay nicht zu unterschätzen, warnt ZDF-Reporter Florian Zschiedrich.

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Quelle: dpa, sid, Reuters
Über die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko berichtet das ZDF seit dem 1. Juni in seinen Programmen.
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    von Ralf Lorenzen
    mit Video2:13
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