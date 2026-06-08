"Fußball", sagte Gary Lineker in der Zeit großer DFB-Erfolge, "ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen die Deutschen." Doch das ist längst vorbei - und auch mit dem Respekt der englischen Stürmerlegende vor dem Erzrivalen ist es nicht mehr weit her. "Ich glaube – auch wenn ich mich irren kann –, dass dies eine der schwächsten deutschen Nationalmannschaften ist, die ich je gesehen habe", sagte Lineker dem französischen Fachblatt "L'Équipe". Sollte es bei der WM im Achtelfinale tatsächlich zu einem Duell des viermaligen Weltmeisters mit Frankreich kommen, könnten Les Bleus "problemlos ins Viertelfinale einziehen".

Warum das so ist? Deutschland lebe "in der Vergangenheit", sagte Lineker und urteilte vernichtend: "Man darf nicht vergessen: Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften sind sie nicht einmal über die Gruppenphase hinausgekommen. Ich glaube also", fügte er lachend an, "man kann ruhig schlafen".