Vinicius Junior - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Vinicius Junior
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Vinicius Junior ist ein brasilianisch-spanischer Fußballer. Er spielt seit 2018 bei Real Madrid. Außerdem ist er brasilianischer Nationalspieler. ZDFheute informiert über Vinicius Junior: Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Vinicius Junior
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Eklat in der Champions League:Rassismus-Vorwurf: Prestianni vorläufig suspendiertmit Video2:51
Urteil gegen spanische Fans:Hassdelikt gegen Vinicius: Lange Strafenmit Video16:01
Rassismus im Stadion:Vinícius beleidigt: Spanische Fans verurteilt
Finale gegen CONCACAF-Sieger:Real Madrid gewinnt Interkontinental-Pokalmit Video5:07
Bonmati gewinnt bei Frauen:Vinícius Júnior zum Weltfußballer gewählt
Biografie
Vinicius Junior, auch Vini Jr., wurde am 12. Juli 2000 im brasilianischen São Gonçalo geboren. Seine Karriere begann bei Flamengo Rio de Janeiro. Seit 2018 spielt er bei Real Madrid. Seit 2019 steht er für die brasilianische Nationalmannschaft auf dem Platz.
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