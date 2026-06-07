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Vinicius Junior - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Vinicius Junior

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Vinicius Junior ist ein brasilianisch-spanischer Fußballer. Er spielt seit 2018 bei Real Madrid. Außerdem ist er brasilianischer Nationalspieler. ZDFheute informiert über Vinicius Junior: Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Vinicius Junior

  1. Vinicius Junior (l) und 10 Kylian Mbappe.

    Real gegen Bayern in Champions League:Vinicius und Mbappé im Fokus, doch es hakt

    von Florian Haupt
    mit Video2:59
  2. Gianluca Prestianni (Benfica Lissabon, Mitte) hält sich das Trikot vor den Mund, Vinicius Junior (Real Madrid, links) breitet die Arme aus.

    Eklat in der Champions League:Rassismus-Vorwurf: Prestianni vorläufig suspendiert

    mit Video2:51
  3. Real Madrids Stürmerstar Vinicius Junior in einem Spiel

    Urteil gegen spanische Fans:Hassdelikt gegen Vinicius: Lange Strafen

    mit Video16:01
  4. Vinicius Junior

    Rassismus im Stadion:Vinícius beleidigt: Spanische Fans verurteilt

  5. Jubelnde Spieler von Real Madrid

    Finale gegen CONCACAF-Sieger:Real Madrid gewinnt Interkontinental-Pokal

    mit Video5:07
  6. Vinicius Junior bejubelt sein Tor zum 2:0 gegen Borussia Dortmund.

    Bonmati gewinnt bei Frauen:Vinícius Júnior zum Weltfußballer gewählt

Biografie

Vinicius Junior, auch Vini Jr., wurde am 12. Juli 2000 im brasilianischen São Gonçalo geboren. Seine Karriere begann bei Flamengo Rio de Janeiro. Seit 2018 spielt er bei Real Madrid. Seit 2019 steht er für die brasilianische Nationalmannschaft auf dem Platz.

Aktuelle Nachrichten zu Real Madrid

  1. Spaniens Nationaltrainer Luis De La Fuente verkündet in Madrid seinen WM Kader

    Erstmals in der Geschichte:Spanien verzichtet auf Profis von Real Madrid bei WM

    mit Video2:28
  2. Barcelonas Cheftrainer Hansi Flick wird von seinen Spielern hochgehoben, nachdem sie das Spiel der spanischen La Liga zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid gewonnen haben, wodurch sie am 10.05.2026, in Barcelona, Spanien, spanischer Meister wurden.

    Trainer Flick trotz Tod des Vaters dabei:Sieg im Clásico gegen Real: Barcelona holt 29. Meistertitel

    mit Video2:59
  3. Unschöne Szenen: Bayern‑Fans überwanden nach dem letzten Treffer von Michael Olise die Absperrungen und überrannten dabei mehrere Fotografen.

    Nach Sieg gegen Real Madrid:Verletzte Fotografen: Bayern-Fans "bedauern" Zwischenfall

    mit Video2:59
  4. Vincent Kompany | Trainer FC Bayern München

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Kompany: "Wichtig ist dann die Reaktion"

    Video1:27
  5. Luis Diaz (M,Bayern München) feiert mit Dayot Upamecano (r, Bayern München) und Jonathan Tah (Bayern München) nach seinem Tor zum 3:3.

    Einzug ins Champions League-Halbfinale:Bayerns Sieg des Charakters

    von Maik Rosner
    mit Video2:59
  6. Thorsten Kinhöfer am 15.04.26

    ZDF-Schiedsrichter-Experte:Kinhöfer: "Gelb-Rote Karte darf man nicht geben"

    mit Video2:39
  7. Thorsten Kinhöfer am 15.04.26

    Diskussionen um Camavinga-Platzverweis:Kinhöfer zu Gelb-Rot: "Darf man nicht geben"

    Video2:39
  8. Harry Kane am 15.04.26

    Die Pressestimmen zu Bayern - Real:"Spektakulär" - Reaktionen auf das Drama von München

    mit Video2:59
  9. Joashua Kimmich jubelt mit Michael Olise

    Sieg gegen Real Madrid:Spektakel in München: Bayern im CL-Halbfinale

    von Sebastian Ungermanns
    mit Video2:59
  10. Torwart Manuel Neuer (FC Bayern München) beim UEFA-Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid in Madrid am 07.04.2026. Endstand: 1:2.

    Rücktritt vom Rücktritt?:Sollte Manuel Neuer bei der WM im Tor stehen?

    Video1:57
  11. Manuel Neuer jubelt nach dem Erfolg im Champions-League-Hinspiel gegen Real Madrid

    Champions League-Viertelfinale:"Bayern stürmt das Bernabeu": Pressestimmen zu Bayern - Real

    mit Video2:59
  12. Bayerns Torhüter Manuel Neuer im ZDF-Interview

    Bayern schlägt Real Madrid:Neuer: "Gefühlt hab ich beide Bälle gehalten"

    Video1:24
  13. Torwart Manuel Neuer (r, Bayern München) köpft den Ball.

    Wie der Torwart bei Real glänzte:Mit Bayerns "X-Faktor" Neuer auf Halbfinalkurs

    von Maik Rosner
    mit Video2:59
  14. Manuel Neuer im Champions-League-Spiel Real Madrid gegen FC Bayern München

    Champions League:Dank Manuel Neuer: FC Bayern gewinnt bei Real Madrid

  15. Vinicius Junior (l) und 10 Kylian Mbappe.

    Real gegen Bayern in Champions League:Vinicius und Mbappé im Fokus, doch es hakt

    von Florian Haupt
    mit Video2:59
  16. Min-Jae Kim, Tom Bischof, Torwart Jonas Urbig und Luis Diaz (v.li.) jubeln nach dem Schlusspfiff des Spiels gegen Freiburg

    Viertelfinale gegen Real Madrid:Bayern will endlich wieder die Bestie sein

    von Maik Rosner