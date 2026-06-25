WM 2026: Brasilien gewinnt Fernduell mit Marokko

WM 2026: Finale in der Gruppe C:Gruppensieger: Brasilien gewinnt Fernduell mit Marokko
Brasilien sichert sich souverän den Sieg in der WM-Gruppe C. Weil die Selecao Schottland deutlich schlägt, reicht Marokko das 4:2 gegen Haiti nur zu Platz zwei.
Angeführt von Doppelpacker Vinicius Junior ist Brasilien bei der WM 2026 in die K.o.-Phase gestürmt und hat durch ein 3:0 (2:0) gegen Schottland weiter Selbstvertrauen gesammelt. Neben Vinicius (7./45.+3) traf auch Matheus Cunha (60.). Danach forderten die Anhänger mit Sprechchören die Einwechslung von Neymar - Trainer Carlo Ancelotti erhörte die Rufe in der 76. Minute und wechselte den Starspieler ein.
Schottischer Patzer bringt Brasiliens 1:0
Das Spiel begann mit einem Albtraum für die schottischen Fans. Innenverteidiger Scott McKenna leistete sich einen ganz bösen Patzer im Aufbauspiel, Rayan blockte seinen Pass - und Vinicius musste in der Mitte das Geschenk zu seinem dritten Turniertreffer nur noch annehmen.
Nach einer Flanke von Bruno Guimarae Rayans stand Vinicius wieder goldrichtig und köpfte locker ins Tor.
Brasilien ließ vor der Pause sogar noch gute Chancen liegen, wie etwa Matheus Cunha (45.) aus kurzer Distanz. Rayan, der den verletzten Raphinha ersetzte, hätte noch vor der Pause alles klarmachen können (45.+6).
Schottland hat noch Chancen auf K.-o.-Runde
Die Schotten gaben nicht auf, schließlich kann jeder Gegentreffer und jedes eigene Tor beim Erreichen eines Platzes unter den besten acht Gruppendritten entscheidend sein. Und sie erarbeiteten sich auch Chancen, doch zwangsläufig wurden die Lücken in der Defensive größer. So stach Cunha nach einer erneut starken Vorarbeit von Guimaraes zu.
Die "Bravehearts" müssen nun hoffen, dass ihre drei Punkte vom Sieg gegen Haiti noch irgendwie für das Weiterkommen als einer der besten Gruppendritten reicht - und Schottland so erstmals die Vorrunde einer WM übersteht.
Marokko holt zweimal Rückstand auf
Beinahe-Blamage statt Gruppensieg: Marokko hat den krassen Außenseiter Haiti mit Mühe 4:2 (2:2) besiegt und zieht als Zweiter in die K.o.-Phase ein. Der Afrikameister machte gegen den Karibikstaat zweimal einen Rückstand wett.
Marokkos Torwart Bono (10. Minute) brachte den Underdog per Eigentor in Führung. Dabei hatte Haitis Lenny Joseph den Ball mit der Hacke an den Rücken von Bono befördert, von dort aus kullerte er ins Tor. Nach dem Ausgleich durch Achraf Hakimi (39.) drosch der Haitianer Wilson Isidor (43.) den Ball aus 26 Metern in den Winkel.
Die 68.239 Fans in Atlanta flippten aus - oder schauten ungläubig drein. Der bei Bayern München gehandelte Ismael Saibari (45.+1) brachte Marokko zurück ins Spiel. Soufiane Rahimi (78.) und Gessime Yassine (89.) sorgten schließlich noch für den Sieg.
ZDFsportstudio Update:Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren!
Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026
sportstudio Fußball-Dokus
Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026
Mehr zur WM
Zwölf Gruppen mit je vier Teams:Spielplan, Ergebnisse und Tabellen
- FAQ
Turnier in USA, Kanada und Mexiko:Tickets, Zeiten, Spielorte: Alles Wichtigevon Ralf Lorenzenmit Video2:13
Von Atlanta bis Vancouver:Die Stadien
Newsletter abonnieren:ZDFsportstudio Update Fußball-WM 2026