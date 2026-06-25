WM 2026: Brasilien gewinnt Fernduell mit Marokko

Brasilien sichert sich souverän den Sieg in der WM-Gruppe C. Weil die Selecao Schottland deutlich schlägt, reicht Marokko das 4:2 gegen Haiti nur zu Platz zwei.

Schafft die schottische Nationalmannschaft erstmals den Sprung in die K.o-Runde einer WM? Im letzten Gruppenspiel geht es gegen Rekordchampion Brasilien. 25.06.2026 | 7:16 min

Angeführt von Doppelpacker Vinicius Junior ist Brasilien bei der WM 2026 in die K.o.-Phase gestürmt und hat durch ein 3:0 (2:0) gegen Schottland weiter Selbstvertrauen gesammelt. Neben Vinicius (7./45.+3) traf auch Matheus Cunha (60.). Danach forderten die Anhänger mit Sprechchören die Einwechslung von Neymar - Trainer Carlo Ancelotti erhörte die Rufe in der 76. Minute und wechselte den Starspieler ein.

Schottischer Patzer bringt Brasiliens 1:0

Das Spiel begann mit einem Albtraum für die schottischen Fans. Innenverteidiger Scott McKenna leistete sich einen ganz bösen Patzer im Aufbauspiel, Rayan blockte seinen Pass - und Vinicius musste in der Mitte das Geschenk zu seinem dritten Turniertreffer nur noch annehmen.

Nach einer Flanke von Bruno Guimarae Rayans stand Vinicius wieder goldrichtig und köpfte locker ins Tor.

Das 2:0: Vinícius Júnior köpft locker ein. Quelle: dpa

Brasilien ließ vor der Pause sogar noch gute Chancen liegen, wie etwa Matheus Cunha (45.) aus kurzer Distanz. Rayan, der den verletzten Raphinha ersetzte, hätte noch vor der Pause alles klarmachen können (45.+6).

Schottland hat noch Chancen auf K.-o.-Runde

Die Schotten gaben nicht auf, schließlich kann jeder Gegentreffer und jedes eigene Tor beim Erreichen eines Platzes unter den besten acht Gruppendritten entscheidend sein. Und sie erarbeiteten sich auch Chancen, doch zwangsläufig wurden die Lücken in der Defensive größer. So stach Cunha nach einer erneut starken Vorarbeit von Guimaraes zu.

Die "Bravehearts" müssen nun hoffen, dass ihre drei Punkte vom Sieg gegen Haiti noch irgendwie für das Weiterkommen als einer der besten Gruppendritten reicht - und Schottland so erstmals die Vorrunde einer WM übersteht.

Haiti ist bereits ausgeschieden, lässt gegen Marokko jedoch alles auf dem Rasen und erzielt seine ersten Tore bei dieser WM. Beide Teams liefern sich einen spektakulären Schlagabtausch. 25.06.2026 | 9:09 min

Marokko holt zweimal Rückstand auf

Beinahe-Blamage statt Gruppensieg: Marokko hat den krassen Außenseiter Haiti mit Mühe 4:2 (2:2) besiegt und zieht als Zweiter in die K.o.-Phase ein. Der Afrikameister machte gegen den Karibikstaat zweimal einen Rückstand wett.

Marokkos Torwart Bono (10. Minute) brachte den Underdog per Eigentor in Führung. Dabei hatte Haitis Lenny Joseph den Ball mit der Hacke an den Rücken von Bono befördert, von dort aus kullerte er ins Tor. Nach dem Ausgleich durch Achraf Hakimi (39.) drosch der Haitianer Wilson Isidor (43.) den Ball aus 26 Metern in den Winkel.

Marokko trifft am 3. Spieltag der Gruppe C in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Haiti. Die Partie relive. 24.06.2026 | 155:50 min

Die 68.239 Fans in Atlanta flippten aus - oder schauten ungläubig drein. Der bei Bayern München gehandelte Ismael Saibari (45.+1) brachte Marokko zurück ins Spiel. Soufiane Rahimi (78.) und Gessime Yassine (89.) sorgten schließlich noch für den Sieg.

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Quelle: dpa, SID