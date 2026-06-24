5′ Haiti probiert es mit derselben Taktik, aber auch hier fruchtet die Idee nicht.

3′ Der Favorit nähert sich über die linke Seite langsam der Gefahrenzone an, kommt aber zunächst nicht durch. Kurz darauf will El Aynaoui Ayoub El Kaabi mit einem langen Ball halbrechts im Strafraum in Szene setzen, der ist aber deutlich zu lang.

1′ Der Ball rollt, die Nordafrikaner stoßen an. Der Unparteiische des Spiels ist kein Unbekannter, Danny Makkelie aus Curaçao wird die Partie leiten.

1′ Spielbeginn

Bald ist Anpfiff im heruntergekühlten Stadion in Atlanta. Trotz des frühen Ausscheidens ist die Laune bei Haiti gut, die Mannschaft kam tanzend in der Arena an.

Die haitianische Nationalmannschaft verabschiedet sich heute aus dem WM-Turnier. Les Grenadiers mussten sich im ersten Gruppenspiel knapp mit 0:1 gegen Schottland geschlagen geben, es folgte eine 0:3-Niederlage gegen Brasilien – die Seleção besiegelte damit das frühzeitige Aus des klaren Außenseiters in Gruppe C. Die Mannschaft von Sébastien Migné will heute dem haushohen Favoriten das Leben schwer machen, denn Marokko könnte bei einer Niederlage und einem Sieg Schottlands auch noch auf Rang drei abrutschen. Damit würde die marokkanische Mannschaft aber relativ wahrscheinlich ebenfalls in das Sechzehntelfinale einziehen.

Matchball Marokko? Auf dem Papier haben die Atlas-Löwen die besten Chancen auf den Gruppensieg, denn durch einen hohen Sieg gegen Außenseiter Haiti könnte man sich noch an Brasilien auf Platz eins vorbeischieben und damit den großen Gegnern im Sechzehntelfinale eventuell ausweichen – die werden aus der Gruppe F stammen. Nach dem Unentschieden zum Auftakt gegen Brasilien gab es für den Halbfinalist von 2022 gegen Schottland einen 1:0-Sieg: Ismael Saibari – der wohl in der nächsten Saison für den FC Bayern spielen wird – erzielte sehenswert das schnellste Tor der laufenden Weltmeisterschaft in der zweiten Minute und damit zugleich den entscheidenden Treffer.

Marokko-Trainer Mohamed Ouahbi rotiert im Vergleich zum Schottland-Spiel auf gleich vier Positionen: Anass Salah-Eddine verdrängt den Ex-Bayernspieler Noussair Mazraoui auf die Bank, zudem ersetzen El Kaabi, Sofyan Amrabat und Redouane Halhal Azzedine Ounahi, Ayyoub Bouaddi und Issa Diop. Ouahbis Gegenüber Migné wechselt zwei Mal, Lenny Joseph und Wilson Isidor spielen anstelle von Carlens Arcus und Frantzdy Pierrot.

Wer sichert sich den Gruppensieg in Gruppe C? Brasilien und Marokko haben jeweils vier Punkte auf dem Konto und duellieren sich im Fernduell mit Schottland, das bei drei Zählern steht, um den Sieg. Schottland und Brasilien werden um Mitternacht zeitgleich in Miami aufeinandertreffen, Haiti ist als Gruppenletzter mit zwei Niederlagen aus zwei Spielen bereits ausgeschieden.