  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Marokko gegen Haiti

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Marokko gegen Haiti

|

Spannung bei der WM 2026: Marokko spielt gegen Haiti in Atlanta (Atlanta-Stadion). Anpfiff ist am 25.06.2026 um 0 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Vorrunde: Gruppe C Marokko – Haiti

Marokko trifft am 3. Spieltag der Gruppe C in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Haiti. Die Partie jetzt live im Stream.

24.06.2026
Aktualisieren
Do, 25.06., 00:00 Uhr
Atlanta
ZDF
Live
Marokko
MAR
Marokko
0:0
Haiti
Haiti
HAI
Aktualisieren

Tabelle

Aktualisieren

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1BrasilienBrasilienBrasilienBRA32105:147
2MarokkoMarokkoMarokkoMAR31202:115
3SchottlandSchottlandSchottlandSCO31021:2-13
4HaitiHaitiHaitiHAI30120:4-41
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Aktualisieren
5′
00:06
Haiti probiert es mit derselben Taktik, aber auch hier fruchtet die Idee nicht.
3′
00:05
Der Favorit nähert sich über die linke Seite langsam der Gefahrenzone an, kommt aber zunächst nicht durch. Kurz darauf will El Aynaoui Ayoub El Kaabi mit einem langen Ball halbrechts im Strafraum in Szene setzen, der ist aber deutlich zu lang.
1′
00:01
Der Ball rollt, die Nordafrikaner stoßen an. Der Unparteiische des Spiels ist kein Unbekannter, Danny Makkelie aus Curaçao wird die Partie leiten.
1′
00:01
Spielbeginn
23:51
Bald ist Anpfiff im heruntergekühlten Stadion in Atlanta. Trotz des frühen Ausscheidens ist die Laune bei Haiti gut, die Mannschaft kam tanzend in der Arena an.
23:42
Die haitianische Nationalmannschaft verabschiedet sich heute aus dem WM-Turnier. Les Grenadiers mussten sich im ersten Gruppenspiel knapp mit 0:1 gegen Schottland geschlagen geben, es folgte eine 0:3-Niederlage gegen Brasilien – die Seleção besiegelte damit das frühzeitige Aus des klaren Außenseiters in Gruppe C. Die Mannschaft von Sébastien Migné will heute dem haushohen Favoriten das Leben schwer machen, denn Marokko könnte bei einer Niederlage und einem Sieg Schottlands auch noch auf Rang drei abrutschen. Damit würde die marokkanische Mannschaft aber relativ wahrscheinlich ebenfalls in das Sechzehntelfinale einziehen.
23:30
Matchball Marokko? Auf dem Papier haben die Atlas-Löwen die besten Chancen auf den Gruppensieg, denn durch einen hohen Sieg gegen Außenseiter Haiti könnte man sich noch an Brasilien auf Platz eins vorbeischieben und damit den großen Gegnern im Sechzehntelfinale eventuell ausweichen – die werden aus der Gruppe F stammen. Nach dem Unentschieden zum Auftakt gegen Brasilien gab es für den Halbfinalist von 2022 gegen Schottland einen 1:0-Sieg: Ismael Saibari – der wohl in der nächsten Saison für den FC Bayern spielen wird – erzielte sehenswert das schnellste Tor der laufenden Weltmeisterschaft in der zweiten Minute und damit zugleich den entscheidenden Treffer.
23:17
Marokko-Trainer Mohamed Ouahbi rotiert im Vergleich zum Schottland-Spiel auf gleich vier Positionen: Anass Salah-Eddine verdrängt den Ex-Bayernspieler Noussair Mazraoui auf die Bank, zudem ersetzen El Kaabi, Sofyan Amrabat und Redouane Halhal Azzedine Ounahi, Ayyoub Bouaddi und Issa Diop. Ouahbis Gegenüber Migné wechselt zwei Mal, Lenny Joseph und Wilson Isidor spielen anstelle von Carlens Arcus und Frantzdy Pierrot.
23:01
Wer sichert sich den Gruppensieg in Gruppe C? Brasilien und Marokko haben jeweils vier Punkte auf dem Konto und duellieren sich im Fernduell mit Schottland, das bei drei Zählern steht, um den Sieg. Schottland und Brasilien werden um Mitternacht zeitgleich in Miami aufeinandertreffen, Haiti ist als Gruppenletzter mit zwei Niederlagen aus zwei Spielen bereits ausgeschieden.
Hallo und herzlich willkommen zur Partie Marokkos gegen Haiti! Das Team aus der Karibik ist nach zwei Niederlagen bereits ausgeschieden und kann sich höchstens noch mit Anstand verabschieden - für Marokko ist von Rang 1 bis 3 noch alles drin.

Aufstellung

Aktualisieren

Aufstellung

1
Bono
2
Hakimi
25
Halhal
18
Riad
26
Salah-Eddine
4
Amrabat
24
El Aynaoui
10
Brahim Díaz
11
Saibari
23
El Khannouss
20
El Kaabi
1
Placide
22
Duverne
4
Adé
5
Delcroix
8
Expérience
21
Casimir
17
Jean-Jacques
10
Bellegarde
15
Providence
18
Isidor
16
Joseph
Marokko
Ersatzbank
12
Munir
22
Tagnaouti
19
Belammari
14
Diop
3
Mazraoui
6
Bouaddi
15
El Mourabet
8
Ounahi
5
Saâdane
21
Amaimouni-Echghouyab
13
El Ouahdi
9
Rahimi
17
Sbaï
7
Talbi
16
Yassine
Trainer
Ouahbi
Haiti
Ersatzbank
23
Duverger
12
Pierre
2
Arcus
13
LaCroix
14
Metusala
24
Paugain
3
Thermoncy
7
Etienne
26
Pierre
6
Sainté
25
Simon
11
Deedson
19
Fortuné
9
Nazon
20
Pierrot
Trainer
Migné

Marokko
Marokko

1
Bono
2
Achraf Hakimi
18
Chadi Riad
25
Redouane Halhal
26
Anass Salah-Eddine
4
Sofyan Amrabat
11
Ismael Saibari
23
Bilal El Khannouss
24
Neil El Aynaoui
10
Brahim Díaz
20
Ayoub El Kaabi

Haiti
Haiti

1
Johny Placide
4
Ricardo Adé
5
Hannes Delcroix
8
Martin Expérience
22
Jean-Kévin Duverne
10
Jean Bellegarde
17
Danley Jean-Jacques
15
Ruben Providence
16
Lenny Joseph
18
Wilson Isidor
21
Josué Casimir

Reservespieler

12
Munir
22
Ahmed Tagnaouti
19
Youssef Belammari
14
Issa Diop
3
Noussair Mazraoui
6
Ayyoub Bouaddi
15
Samir El Mourabet
8
Azzedine Ounahi
5
Marwane Saâdane
21
Ayoube Amaimouni-Echghouyab
13
Zakaria El Ouahdi
9
Soufiane Rahimi
17
Amine Sbaï
7
Chemsdine Talbi
16
Gessime Yassine

Reservespieler

23
Josué Duverger
12
Alexandre Pierre
2
Carlens Arcus
13
Duke LaCroix
14
Garven-Michee Metusala
24
Wilguens Paugain
3
Keeto Thermoncy
7
Derrick Etienne
26
Woodensky Pierre
6
Carl Sainté
25
Dominique Simon
11
Louicius Don Deedson
19
Yassin Fortuné
9
Duckens Nazon
20
Frantzdy Pierrot

Statistik

Aktualisieren

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    0
    Siege Marokko
    0
    Siege Haiti
    0
    Torverhältnis
    0 : 0
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

    sportstudio Fußball-Dokus

    Gruppen-Vorschau zur Fußball-WM 2026