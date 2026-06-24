Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Schottland gegen Brasilien
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Spannung bei der WM 2026: Schottland spielt gegen Brasilien in Miami (Miami-Stadion). Anpfiff ist am 25.06.2026 um 0 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Do, 25.06., 00:00 Uhr
Miami
Schottland
SCO
-:-
Brasilien
BRA
Tabelle
Livetabelle
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Brasilien
|Brasilien
|BRA
|2
|1
|1
|0
|4:1
|3
|4
|2
|Marokko
|Marokko
|MAR
|2
|1
|1
|0
|2:1
|1
|4
|3
|Schottland
|Schottland
|SCO
|2
|1
|0
|1
|1:1
|0
|3
|4
|Haiti
|Haiti
|HAI
|2
|0
|0
|2
|0:4
|-4
|0
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zur Abschlusspartie in der Gruppe C zwischen Schottland und Brasilien! Zum siebten Mal ist Schottland seit 1974 bei einer Weltmeisterschaft dabei, zum fünften Mal geht es dabei gegen Brasilien - es ist also ein WM-Klassiker, der in Miami auf uns wartet.
Aufstellung
Aufstellung
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 10
- Siege Schottland
- 0
- Siege Brasilien
- 8
- Unentschieden
- 2
- Torverhältnis
- 3 : 16
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
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