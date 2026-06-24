Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Bosnien-Herzegowina gegen Katar
|
Spannung bei der WM 2026: Bosnien-Herzegowina spielt gegen Katar in Seattle (Seattle-Stadion). Anpfiff ist am 24.06.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.
Mi, 24.06., 21:00 Uhr
Seattle
Bosnien-H.
BIH
-:-
Katar
QAT
Tabelle
Livetabelle
|Plz
|Sp.
|S.
|U.
|N.
|Tore
|Diff.
|Pkt.
|1
|Kanada
|Kanada
|CAN
|2
|1
|1
|0
|7:1
|6
|4
|2
|Schweiz
|Schweiz
|SUI
|2
|1
|1
|0
|5:2
|3
|4
|3
|Bosnien-Herzegowina
|Bosnien-H.
|BIH
|2
|0
|1
|1
|2:5
|-3
|1
|4
|Katar
|Katar
|QAT
|2
|0
|1
|1
|1:7
|-6
|1
- Nächste Runde
- Qualifikation möglich
Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zum Showdown in Gruppe B zwischen Bosnien-Herzegowina und Katar! Nur der Sieger hat eine realistische Chance auf das Sechszehntelfinale!
Aufstellung
Aufstellung
1
Vasilj
21
Radeljić
18
Katić
24
Malić
5
Kolašinac
20
Bajraktarević
14
Šunjić
13
Bašić
19
Alajbegović
10
Demirović
11
Džeko
1
Abunada
2
Ró-Ró
16
Khoukhi
4
Laye
18
Al Brake
5
Gaber
20
Fathi
12
Boudiaf
8
Edmílson Junior
11
Afif
10
Al Haydos
Ersatzbank
Trainer
Barbarez
Barbarez
Ersatzbank
Trainer
Julen Lopetegui
Julen Lopetegui
Noch keine Daten vorhanden.
Statistik
Direkter Vergleich
- Begegnungen
- 2
- Siege Bosnien-Herzegowina
- 0
- Siege Katar
- 1
- Unentschieden
- 1
- Torverhältnis
- 1 : 3
Quelle: ZDF
ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
Themen