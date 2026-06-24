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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Bosnien-Herzegowina gegen Katar

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Bosnien-Herzegowina gegen Katar

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Spannung bei der WM 2026: Bosnien-Herzegowina spielt gegen Katar in Seattle (Seattle-Stadion). Anpfiff ist am 24.06.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Mi, 24.06., 21:00 Uhr
Seattle
Bosnien-H.
BIH
Bosnien-Herzegowina
-:-
Katar
Katar
QAT

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1KanadaKanadaKanadaCAN21107:164
2SchweizSchweizSchweizSUI21105:234
3Bosnien-HerzegowinaBosnien-HerzegowinaBosnien-H.BIH20112:5-31
4KatarKatarKatarQAT20111:7-61
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zum Showdown in Gruppe B zwischen Bosnien-Herzegowina und Katar! Nur der Sieger hat eine realistische Chance auf das Sechszehntelfinale!

Aufstellung

Aufstellung

1
Vasilj
21
Radeljić
18
Katić
24
Malić
5
Kolašinac
20
Bajraktarević
14
Šunjić
13
Bašić
19
Alajbegović
10
Demirović
11
Džeko
1
Abunada
2
Ró-Ró
16
Khoukhi
4
Laye
18
Al Brake
5
Gaber
20
Fathi
12
Boudiaf
8
Edmílson Junior
11
Afif
10
Al Haydos
Bosnien-Herzegowina
Ersatzbank
Trainer
Barbarez
Katar
Ersatzbank
Trainer
Julen Lopetegui
Noch keine Daten vorhanden.

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    2
    Siege Bosnien-Herzegowina
    0
    Siege Katar
    1
    Unentschieden
    1
    Torverhältnis
    1 : 3
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
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