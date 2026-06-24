Die kanadische Fußballnationalmannschaft fertigte Katar am zweiten Spieltag der Gruppenphase mit 6:0 ab. Trainer Jesse Marsch wechselt im Vergleich zu dieser Partie doppelt. Für Stephen Eustáquio (Bank) und Ismaël Koné (Unterschenkelbruch) beginnen Nathan Saliba und Mathieu Choinière.

Schauen wir uns direkt an, wie beide Trainer die Aufgabe personell angehen. Bei der Schweiz gibt es nach dem 4:1-Sieg über Bosnien und Herzegowina vier Wechsel an der Startelf: Murat Yakin bringt Johan Manzambi, Djibril Sow, Rubén Vargas und Luca Jaquez für Dan Ndoye, Silvan Widmer, Michel Aebischer und Fabian Rieder (alle vier Bank).

Rein theoretisch könnte der Verlierer der heutigen Partie sogar noch ausscheiden. Die vier Punkte, die beide Nationen bereits eingesammelt haben, sollten aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch dafür reichen, um notfalls als einer der besten acht Gruppendritten weiterzukommen. Bei einem Remis wäre Kanada übrigens aufgrund der besseren Tordifferenz Gruppensieger und die Schweiz mit fünf Punkten garantiert Zweiter.

Es handelt sich um ein direktes Duell um den Gruppensieg. Wer die heutige Partie gewinnt, der kommt als Erster der Gruppe B weiter, was insbesondere für Les Rouges sehr wichtig wäre. Als Gruppensieger dürfte Kanada schließlich sowohl im Sechzehntelfinale als auch in einem möglichen Achtelfinale in Vancouver antreten. Der Gruppenzweite wiederum würde in Inglewood weiterspielen.