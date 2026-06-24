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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Schweiz gegen Kanada

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Schweiz gegen Kanada

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Spannung bei der WM 2026: Schweiz spielt gegen Kanada in Vancouver (BC Place Vancouver). Anpfiff ist am 24.06.2026 um 21 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Mi, 24.06., 21:00 Uhr
Vancouver
Das Erste
Schweiz
SUI
Schweiz
-:-
Kanada
Kanada
CAN

Tabelle

Livetabelle

PlzSp.S.U.N.ToreDiff.Pkt.
1KanadaKanadaKanadaCAN21107:164
2SchweizSchweizSchweizSUI21105:234
3Bosnien-HerzegowinaBosnien-HerzegowinaBosnien-H.BIH20112:5-31
4KatarKatarKatarQAT20111:7-61
  • Nächste Runde
  • Qualifikation möglich

Liveticker

19:46
Die kanadische Fußballnationalmannschaft fertigte Katar am zweiten Spieltag der Gruppenphase mit 6:0 ab. Trainer Jesse Marsch wechselt im Vergleich zu dieser Partie doppelt. Für Stephen Eustáquio (Bank) und Ismaël Koné (Unterschenkelbruch) beginnen Nathan Saliba und Mathieu Choinière.
19:44
Schauen wir uns direkt an, wie beide Trainer die Aufgabe personell angehen. Bei der Schweiz gibt es nach dem 4:1-Sieg über Bosnien und Herzegowina vier Wechsel an der Startelf: Murat Yakin bringt Johan Manzambi, Djibril Sow, Rubén Vargas und Luca Jaquez für Dan Ndoye, Silvan Widmer, Michel Aebischer und Fabian Rieder (alle vier Bank).
19:43
Rein theoretisch könnte der Verlierer der heutigen Partie sogar noch ausscheiden. Die vier Punkte, die beide Nationen bereits eingesammelt haben, sollten aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch dafür reichen, um notfalls als einer der besten acht Gruppendritten weiterzukommen. Bei einem Remis wäre Kanada übrigens aufgrund der besseren Tordifferenz Gruppensieger und die Schweiz mit fünf Punkten garantiert Zweiter.
19:42
Es handelt sich um ein direktes Duell um den Gruppensieg. Wer die heutige Partie gewinnt, der kommt als Erster der Gruppe B weiter, was insbesondere für Les Rouges sehr wichtig wäre. Als Gruppensieger dürfte Kanada schließlich sowohl im Sechzehntelfinale als auch in einem möglichen Achtelfinale in Vancouver antreten. Der Gruppenzweite wiederum würde in Inglewood weiterspielen.
Guten Abend und herzlich willkommen aus Vancouver. Hier stehen sich heute am letzten Spieltag der Gruppe B die Schweiz und Gastgeber Kanada gegenüber. Los geht es um 21:00 Uhr.

Aufstellung

Aufstellung

Schweiz
Schweiz

1
Gregor Kobel
4
Nico Elvedi
5
Manuel Akanji
13
Ricardo Rodríguez
25
Luca Jaquez
8
Remo Freuler
9
Johan Manzambi
10
Granit Xhaka
15
Djibril Sow
7
Breel Embolo
17
Rubén Vargas

Kanada
Kanada

16
Maxime Crépeau
2
Alistair Johnston
4
Alfie Jones
13
Derek Cornelius
22
Richie Laryea
6
Mathieu Choinière
20
Ali Ahmed
25
Nathan Saliba
9
Cyle Larin
10
Jonathan David
17
Tajon Buchanan

Reservespieler

12
Yvon Mvogo
21
Marvin Keller
3
Silvan Widmer
18
Eray Cömert
24
Aurèle Amenda
6
Denis Zakaria
14
Ardon Jashari
16
Christian Fassnacht
20
Michel Aebischer
22
Fabian Rieder
11
Dan Ndoye
19
Noah Okafor
23
Zeki Amdouni
26
Cedric Itten

Reservespieler

1
Dayne St. Clair
18
Owen Goodman
5
Joel Waterman
15
Moïse Bombito
19
Alphonso Davies
23
Niko Sigur
7
Stephen Eustáquio
21
Jonathan Osorio
11
Liam Millar
12
Tani Oluwaseyi
14
Jacob Shaffelburg
24
Promise David
26
Jayden Nelson

Statistik

    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    1
    Siege Schweiz
    0
    Siege Kanada
    1
    Torverhältnis
    1 : 3
    Quelle: ZDF
    ZDFsportstudio berichtete am 05.05.2026 über die WM-Gruppen. ZDFsportstudio berichtet ab 11.06.2026 in "sportstudio live - FIFA WM 2026" über die Fußball-WM.
    Themen
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