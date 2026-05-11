La Liga: FC Barcelona siegt gegen Real Madrid - 29. Meistertitel

Trainer Flick trotz Tod des Vaters dabei:Sieg im Clásico gegen Real: Barcelona holt 29. Meistertitel
Barça ist die Titelverteidigung im Clásico gelungen. Die Katalanen setzten sich mit 2:0 gegen Real Madrid durch. Trainer Flick entschied sich trotz Trauerfall, dabei zu sein.
Der FC Barcelona hat ausgerechnet im Clásico gegen Real Madrid den 29. Meistertitel vorzeitig perfekt gemacht. Die Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers Hansi Flick, dessen Vater kurz vor dem Spiel verstorben war, gewann das Duell mit dem kriselnden Erzrivalen am 35. Spieltag der spanischen La Liga mit 2:0 (2:0) und feierte die erfolgreiche Titelverteidigung.
Marcus Rashford per Traum-Freistoß (9.) und Ferran Torres (18.) schossen die Tore für die Katalanen. Bereits drei Spiele vor dem Saisonende ist die Meisterschaft entschieden. Der fünfte Titel mit Barca war für Flick besonders emotional. Wenige Stunden vor der Partie teilte der Klub des Deutschen mit, dass Flicks Vater Hans verstorben sei.
Flick siegt mit Barcelona: "Team ist fantastisch"
"Es war ein harter Tag für mich. Mein Team ist fantastisch. Ich liebe es. Es ist wie eine Familie für mich", sagte ein tief bewegter Flick:
Die Fußball-Meister der europäischen Top-Ligen:
Real ohne Superstar Kylian Mbappé
Die Königlichen bleiben damit auch in der zweiten Saison nacheinander ohne Titelgewinn. Zur nächsten enttäuschten Spielzeit kam zuletzt auch noch der Eklat um die Streithähne Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni hinzu.
Während Vizekapitän Valverde ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt und für den Clásico ausfiel, stand Tchouaméni in der Startelf, wie auch Nationalspieler Antonio Rüdiger. Auf Superstar Kylian Mbappé musste Trainer Alvaro Árbeloa verzichten, der Franzose konnte aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht mitwirken. Bei Barca saß Robert Lewandowski zunächst auf der Bank.
Mannschaften im Trauerflor - Flick kämpft mit Tränen
Beide Mannschaften spielten Flick zu Ehren mit schwarzem Trauerflor, vor dem 264. Duell der Rivalen wurde eine Schweigeminute gehalten. Hansi Flick kämpfte mit den Tränen, die Fans riefen seinen Namen.
Die Gastgeber gingen sofort energisch zur Sache. Nach einem Foul von Rüdiger an der Strafraumkante versenkte Rashford den fälligen Freistoß im linken Winkel. Wenig später legte der frühere Leipziger Dani Olmo sehenswert per Hacke auf, Torres vollendete. Die Madrilenen, deren Mannschaftsbus bei der Ankunft am Camp Nou von Barca-Ultras mit Steinen beworfen worden war, wachten erst danach auf.
"Dieser Sieg ist für die gesamte Familie Flick"
Nach dem Sieg wurde Flick von seinen Spielern immer wieder in die Höhe geworfen. Bei der Siegerehrung nahm der 61-Jährige sichtlich bewegt die Beileidsbekundungen sowie die Glückwünsche entgegen.
"Dieser Sieg ist für die gesamte Familie Flick. Er gehört ihnen", betonte Innenverteidiger Pau Cubarsi. Dem schloss sich Eric García an: "Es war ein harter Tag für den Trainer und für alle. Wir sitzen alle im selben Boot", betonte er und lobte Flick zudem für dessen Arbeit:
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