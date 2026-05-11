La Liga: FC Barcelona siegt gegen Real Madrid - 29. Meistertitel

Barça ist die Titelverteidigung im Clásico gelungen. Die Katalanen setzten sich mit 2:0 gegen Real Madrid durch. Trainer Flick entschied sich trotz Trauerfall, dabei zu sein.

Der FC Barcelona lässt seinen Trainer Hansi Flick nach dem Gewinn des Meistertitels im Clasico gegen Real Madrid hochleben. Quelle: AP

Der FC Barcelona hat ausgerechnet im Clásico gegen Real Madrid den 29. Meistertitel vorzeitig perfekt gemacht. Die Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers Hansi Flick, dessen Vater kurz vor dem Spiel verstorben war, gewann das Duell mit dem kriselnden Erzrivalen am 35. Spieltag der spanischen La Liga mit 2:0 (2:0) und feierte die erfolgreiche Titelverteidigung.

Marcus Rashford per Traum-Freistoß (9.) und Ferran Torres (18.) schossen die Tore für die Katalanen. Bereits drei Spiele vor dem Saisonende ist die Meisterschaft entschieden. Der fünfte Titel mit Barca war für Flick besonders emotional. Wenige Stunden vor der Partie teilte der Klub des Deutschen mit, dass Flicks Vater Hans verstorben sei.

Flick siegt mit Barcelona: "Team ist fantastisch"

"Es war ein harter Tag für mich. Mein Team ist fantastisch. Ich liebe es. Es ist wie eine Familie für mich", sagte ein tief bewegter Flick:

Ich bin stolz, es ist großartig, in diesem Stadion gegen Real Madrid im Clásico den Titel zu gewinnen. „ Hansi Flick, Trainer von Barcelona

Die Fußball-Meister der europäischen Top-Ligen:

FC Barcelona sichert Titel durch Sieg im Clasico Der FC Barcelona sichert sich vorzeitig den 29. Meistertitel durch einen Sieg gegen Erzrivale Real Madrid. Ferran Torres und Marcus Rashford jubeln nach dem vorentscheidenden Treffer zum 2:0. Quelle: AP

Real ohne Superstar Kylian Mbappé

Die Königlichen bleiben damit auch in der zweiten Saison nacheinander ohne Titelgewinn. Zur nächsten enttäuschten Spielzeit kam zuletzt auch noch der Eklat um die Streithähne Federico Valverde und Aurélien Tchouaméni hinzu.

Während Vizekapitän Valverde ein Schädel-Hirn-Trauma erlitt und für den Clásico ausfiel, stand Tchouaméni in der Startelf, wie auch Nationalspieler Antonio Rüdiger. Auf Superstar Kylian Mbappé musste Trainer Alvaro Árbeloa verzichten, der Franzose konnte aufgrund einer Oberschenkelverletzung nicht mitwirken. Bei Barca saß Robert Lewandowski zunächst auf der Bank.

Mit einem am Ende deutlichen Erfolg gegen die Ukraine löste Frankreich im November das Ticket für die Endrunde der WM. Kylian Mbappé erzielte beim 4:0 einen Doppelpack. 14.11.2025 | 2:59 min

Mannschaften im Trauerflor - Flick kämpft mit Tränen

Beide Mannschaften spielten Flick zu Ehren mit schwarzem Trauerflor, vor dem 264. Duell der Rivalen wurde eine Schweigeminute gehalten. Hansi Flick kämpfte mit den Tränen, die Fans riefen seinen Namen.

Die Gastgeber gingen sofort energisch zur Sache. Nach einem Foul von Rüdiger an der Strafraumkante versenkte Rashford den fälligen Freistoß im linken Winkel. Wenig später legte der frühere Leipziger Dani Olmo sehenswert per Hacke auf, Torres vollendete. Die Madrilenen, deren Mannschaftsbus bei der Ankunft am Camp Nou von Barca-Ultras mit Steinen beworfen worden war, wachten erst danach auf.

Hansi Flick als Trainer beim FC Barcelona: Die Skepsis war zunächst groß, doch der Klub trumpft auf wie zu besten Zeiten. Wie hat der frühere Bundestrainer das geschafft? 31.10.2024 | 16:44 min

"Dieser Sieg ist für die gesamte Familie Flick"

Nach dem Sieg wurde Flick von seinen Spielern immer wieder in die Höhe geworfen. Bei der Siegerehrung nahm der 61-Jährige sichtlich bewegt die Beileidsbekundungen sowie die Glückwünsche entgegen.

"Dieser Sieg ist für die gesamte Familie Flick. Er gehört ihnen", betonte Innenverteidiger Pau Cubarsi. Dem schloss sich Eric García an: "Es war ein harter Tag für den Trainer und für alle. Wir sitzen alle im selben Boot", betonte er und lobte Flick zudem für dessen Arbeit:

Wir haben einen Trainer, der uns zu Höchstleistungen anspornt. „ Eric García, Fußballer

Quelle: SID, dpa