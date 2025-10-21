La Liga: Barca-Auswärtsspiel in Miami abgesagt

Spanische Fußballliga:La Liga bläst Barca-Auswärtsspiel im Miami wieder ab
Nach Protesten von Spielern und Fans hat die spanische La Liga das in Miami geplante Auswärtsspiel abgesagt. Es wäre das erste Spiel einer europäischen Liga im Ausland gewesen.
Das umstrittene "Auswärts-Auswärtsspiel" des FC Barcelona in Miami findet nach Protesten von Spielern und Fans nun doch nicht statt. Spaniens La Liga gab den Plan, das Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Villarreal und Barca am 20. Dezember in den USA auszutragen, am Dienstag auf - aufgrund der in Spanien entstandenen "Unsicherheit".
Die Liga bedaure es "zutiefst, dass dieses Projekt, das eine historische und unvergleichliche Gelegenheit zur Internationalisierung des spanischen Fußballs darstellte, nicht weitergeführt werden kann", hieß es am Dienstagabend in einer Pressemitteilung.
Ein Spiel im Ausland hätte "einen entscheidenden Schritt in der globalen Expansion unserer Liga bedeutet". Initiativen wie diese seien "entscheidend, um die Nachhaltigkeit und das Wachstum des spanischen Fußballs zu gewährleisten". Darauf zu verzichten, erschwere "die Generierung neuer Einnahmen" und begrenze "die Fähigkeit der Vereine zu investieren".
Heftige Kritik von Fans und Spielern
Am ersten Spiel einer europäischen Liga im Ausland hatte es heftige Kritik gegeben, sowohl von den Fans, als auch von den Spielern. Die UEFA hatte nur "widerstrebend" und "ausnahmsweise" zugestimmt.
Den gleichen Antrag hatte auch die italienische Serie A für das Spiel zwischen der AC Mailand und Como 1907 gestellt. Aufgrund der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele im San Siro zwei Tage zuvor soll die Partie am 8. Februar im australischen Perth ausgetragen werden.
Quelle: SID
