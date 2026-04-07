Real Madrid muss gegen den FC Bayern die Saison retten. Der neue Trainer Arbeloa stärkt seine Helden. Doch bisher fremdeln besonders Vinícius und Mbappé.

Zwischen Vinicius Junior (l) und Kylian Mbappé stimmt die Verbindung derzeit nicht. Quelle: AFP

Am Tag vor dem großen Spiel gegen den FC Bayern (Dienstag, 21 Uhr) wurde bei Real Madrid viel Beziehungsanalyse gepflegt. "Conexión" lautete vor dem Champions-League-Klassiker im Viertelfinale gegen den FC Bayern das Wort der Stunde: "Verbindung".

Vinicius kritisiert Alonso vor Bayern-Spiel

Zu erfahren war etwa von Stürmerstar Vinícius Júnior, dass es mit dem ehemaligen Trainer Xabi Alonso überhaupt nicht lief: "Ich konnte mit ihm nicht 'connecten'". Mit dem jetzigen Coach Álvaro Arbeloa sei die Verbindung hingegen "wunderbar".

Arbeloa löste Alonso kurz nach Jahresbeginn ab. Die sportliche Bilanz hat sich seither kaum gebessert. Kassierte Alonso fünf Niederlagen in 28 Partien, brauchte es bei Arbeloa dafür nur 18 Matches. Zu den Pleiten zählte unter anderem ein Pokal-Aus beim Zweitligisten Albacete und zuletzt am Samstag ein 1:2 beim neuerdings von Ex-Bayern-Profi Martín Demichelis trainierten Abstiegskandidaten Mallorca. Bei nun sieben Punkten Rückstand ist Real in der Meisterschaft dadurch fast chancenlos.

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Arbeloa setzt bei Real Madrid auf Teamchemie

Auf der anderen Seite hat Arbeloa den Rekordeuropapokalsieger in seinem Lieblingswettbewerb schadlos gehalten. Entgegen des schwachen Saisontrends war das Achtelfinale gegen Manchester City (3:0, 2:1) sogar nachgerade souverän. Unter den Beobachtern war man sich einig, woran das lag: Arbeloa, so drückte es Ex-Real-Regisseur Guti aus, "hat die richtige Taste in der Kabine gefunden".

Die Beziehungen also, das Zwischenmenschliche. Nichts kann ein Trainer so schnell beeinflussen, und ohnehin geht ohne sie nichts beim Heldenklub Real.

In Vereinen wie diesen ist es sehr wichtig, eine sehr gute ‚Conexión‘ zu den Spielern zu haben. „ Álvaro Arbeloa, Real-Trainer

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Real setzt auf Erfolgsmodell mit starken Beziehungen

Carlo Ancelotti und Zinédine Zidane etwa: Die beiden Trainer, die für Real sechs der letzten zwölf ausgespielten Champions-League-Titel gewannen und auf dem Weg je zweimal die Bayern eliminierten, waren Meister in dieser Disziplin. Sie bauten ein Vertrauensverhältnis zu den Stars auf, das diese im Alltag zwar bisweilen durch demotivierte Darbietungen missbrauchen mochten - das sie in den großen Europacupnächten aber immer mit dem nötigen Einsatz würdigten.

Arbeloa versucht, an diese Tradition anzuknüpfen. Seit seiner Amtsübernahme nimmt er die Schuld für Niederlagen stets auf sich, lobt seine Stars bei jeder Gelegenheit und verteidigt sie gegen jede Kritik. Eine Politik der Streicheleinheiten, wo es der detailverliebte Vorgänger Alonso vergeblich mit Konzepten versuchte.

Arbeloa warnt vor starkem FC Bayern

Ob sie reichen wird? Fußballerisch hat der FC Bayern in den letzten Monaten ungleich mehr überzeugt. Eine "außergewöhnliche Saison" attestierte auch Arbeloa der "beständigsten Mannschaft in Europa". Sein Kollege Vincent Kompany mache "enorme Arbeit" und habe "jede einzelne der Elogen über ihn verdient".

Arbeloa macht dagegen, was er kann. Reals Defizite sind beachtlich. Sie beginnen in der Abwehr, wo sich wegen einer Verletzungsserie nie eine feste Formation einspielen konnte und die Neuzugänge Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras und Dean Huijsen bisher enttäuschen. Immerhin kehrt nun Éder Militão von einem Muskelfaserriss zurück.

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Real Madrid mit großen Baustellen vor Bayern-Duell

Im Mittelfeld fehlt nach dem Karriereende von Toni Kroos (2024) immer noch ein neuer Regisseur und im Angriff erweisen sich Vinícius und Kylian Mbappé weiter als eher inkompatibel. Der Brasilianer glänzte zuletzt nicht nur, weil er Alonso los ist, sondern wohl auch, weil Mbappé verletzt fehlte. In Abwesenheit des Franzosen blühte auch der Uruguayer Federico Valverde wieder auf. Doch nun ist Mbappé zurück.

Arbeloa will seine Stars gegen Bayern zusammen aufbieten und ist überzeugt, dass sich das Puzzle zusammenfügen kann. Auch hier gilt: Auf die Verbindung kommt es an.

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