Fußball-WM: Vinicius Junior rettet Brasilien Remis gegen Marokko

Marokko zeigt sich für Rekord-Weltmeister Brasilien zum Auftakt als erwartet schwerer Gegner. Nach 90 Minuten trennen sich die Teams mit einem 1:1.

Die WM hat ihr erstes Topspiel gesehen. Zwischen Rekordweltmeister Brasilien und Marokko entwickelte sich in New Jersey eine intensive Partie. 14.06.2026 | 6:56 min

Ein sehenswerter Treffer von Vinícius Júnior hat Rekord-Weltmeister Brasilien vor einem Fehlstart in die Fußball-WM bewahrt. Der Offensivstar von Real Madrid erzielte beim 1:1 (1:1) gegen Marokko in der 32. Minute den Ausgleich. Ismael Saibari hatte Afrikameister Marokko zuvor in Führung gebracht (21.).

Brasilien gehört nicht zu den Top-Favoriten

Brasilien, das den bislang letzten seiner insgesamt fünf WM-Titel vor 24 Jahren gewonnen hat, gehört beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nicht zum engen Favoritenkreis.

Den kniffligen Auftakt vor 80.663 Zuschauern in East Rutherford hat die Seleção aber immerhin schon mal ohne größeren Schaden überstanden. Der WM-Vierte von 2022 dürfte der schwierigste Gegner in Gruppe C gewesen sein. In ihrem zweiten Vorrundenspiel treffen die Brasilianer auf Haiti, die hoch gehandelten Marokkaner bekommen es mit Schottland zu tun.

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Marokko mit dem besseren Start

Marokko forsch, Brasilien fahrig: So sah das Spiel in der ersten halben Stunde aus. Die Nordafrikaner traten wie erwartet selbstbewusst auf und ergriffen die Initiative, die Südamerikaner leisteten sich viele Ungenauigkeiten und boten dem Gegner mitunter erstaunlich große Räume an.

Das konnte weder Brasiliens Trainer Carlo Ancelotti gefallen noch seinem verletzten Altstar Neymar, der zwar nicht zum Kader gehörte, aber in einem Trainingsshirt auf der Bank saß.

Katar hat für die erste WM-Überraschung gesorgt. Die Lopetegui-Elf knüpfte der Schweiz einen Punkt ab - der erste ihrer WM-Geschichte. 13.06.2026 | 8:22 min

Vinicius Junior kontert Marokkos Führung

Entsprechend war auch die Führung der Marokkaner nicht nur verdient, sondern auch blitzsauber herausgespielt. Real-Star Brahim Díaz bediente Saibari mit einem herrlichen Steilpass - und der traf mit einem Lupfer über Keeper Alisson hinweg zum 1:0. Bayern München will den 25 Jahre alten Offensivmann der PSV Eindhoven verpflichten.

Die Seleção war nun umso mehr gefordert, allen voran Vinícius Júnior - und der lieferte. Das 1:1 durch den polarisierenden Edeltechniker kam zwar mehr oder weniger aus dem Nichts, war aber ein Traumtor. Wuchtig versenkte er die Kugel nach einer feinen Einzelaktion auf der linken Seite im rechten Eck.

Brasilien, Marokko, Schottland, Haiti: In Gruppe C treffen Favoriten, Überraschungsteam und Außenseiter aufeinander. Wartet hier das spannendste WM-Duell? 12.05.2026 | 2:10 min

Selecao in der zweiten Halbzeit stärker

Nach dem Seitenwechsel traten die Brasilianer deutlich verbessert auf als noch im ersten Durchgang. Igor Thiago scheiterte an Bono (52.), Raphinha verpasste eine scharfe Hereingabe am Fünfmeterraum nur knapp (67.). Ein Treffer wollte aber keinem der beiden Teams mehr gelingen.

Sport : Schland in Sicht! Vor der WM 2006 steht der deutsche Fußball am Abgrund. Jürgen Klinsmanns Revolution droht zu scheitern – bis sein junges Team das Land elektrisiert und das Sommermärchen beginnt.

Quelle: dpa, SID