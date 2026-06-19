Rekordweltmeister Brasilien sollte in Philadelphia zumindest gegen Haiti die Zweifel vertreiben. Alle Hoffnungen richten sich auf Vinicius Junior.

Hoffnungsträger der Brasilianer bei dieser WM: Vinicius Junior. Quelle: AFP

Im Lincoln Financial Field von Philadelphia, der Heimat der NFL-Footballer der Philadelphia Eagles, wird Brasilien sein zweites WM-Gruppenspiel gegen Haiti (Samstag, 2:30 Uhr MESZ) austragen. Erwartet werden mehr als 60.000 in gelbe Trikots gehüllte Menschen, die von den mehrstöckigen Tribünen ihre Leidenschaft aufs Spielfeld übertragen wollen.

In der Geburtsstadt der amerikanischen Freiheit - in der Independence Hall wurde am 4. Juli 1776 die Unabhängigkeitserklärung unterzeichnet - will der Rekordweltmeister endlich ins Turnier finden. Sportlich und atmosphärisch braucht es nach dem mageren Auftakt gegen Marokko (1:1) einen Neustart. Eine Fußball-Nation sucht die Leichtigkeit.

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Vinicius Junior soll den Unterschied machen

Dafür werden mehrere Veränderungen in der Startelf von Trainer Carlo Ancelotti verlangt. Selbst Routinier Casemiro und Stürmerstar Raphinha können sich der Stammplätze nicht mehr sicher sein. Der Italiener hat in allen 13 Spielen seiner Amtszeit jeweils eine andere Formation aufgeboten. Im Grunde ist nur einer absolut unumstritten: Vinicius Junior.

Der bei Real Madrid oft als Reizfigur bezeichnete Unterschiedsspieler hat eigentlich als einziger seine Klasse abgerufen. Schnelle Antritte, gute Finten, zahlreiche Abschlüsse. Mit einer solchen Aktion vom linken Flügel schaffte der 25-Jährige den Ausgleich in einer Phase wachsenden Unmuts auf den Rängen in New Jersey. Es war sein zehnter Treffer im 50. Länderspiel. Eine Ausbeute, die bei seiner Qualität steigerungsfähig ist.

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Das Besondere bei seinem Volltreffer war die Technik. "Die Art und Weise, wie er den Ball einsetzt, ist einfach phänomenal", stellte Brasiliens Co-Trainer Francesco Mauri fest. "Nachdem er den Ball mitgeführt hat, verschwendet er keine Zeit mit dem Schuss: Er setzt seinen Knöchel ein und schafft es, den Ball genau zu platzieren und zu treffen." Und weil noch einige gute Aktionen folgten, kürten ihn die FIFA-Experten zum "Spieler des Spiels".

Neymar fehlt Brasilien gegen Haiti weiterhin verletzt Am Mittwoch stand Neymar erstmals wieder mit dem Team auf dem Rasen des Trainingscamps in New Jersey - nur zum Aufwärmen, aber immerhin. Dennoch wird der 34-Jährige im zweiten WM-Gruppenspiel gegen Haiti (Samstag, 2:30 Uhr) in Philadelphia fehlen. Das bestätigte der brasilianische Verband. Ob der Superstar rechtzeitig für den Gruppenabschluss am 25. Juni gegen Schottland fit werden wird, ist unklar.

Brasilien gegen Haiti: Team unter Druck im zweiten WM-Spiel

Vinicius Junior grinste artig in die Kameras, als ihm der einstige Nationalheld Ronaldo die Auszeichnung überreichte. Er spüre eine besondere Verantwortung, versicherte die Nummer sieben. "Ich habe mehr Spiele absolviert und mehr Erfahrung als bei der letzten WM. Ich möchte ein großartiges Turnier spielen." Und seine Familie und sein Land glücklich machen.

Aber der Torschütze sagte auch: "Wir müssen besser werden." Immerhin der größte Hoffnungsträger - insbesondere, weil der angeschlagene Altstar Neymar gerade erst ins Training eingestiegen ist - hat dem Druck standgehalten. "Er hat gut gespielt, war sehr gefährlich", lobte Ancelotti. Sein unberechenbarer Tempodribbler habe alles, um eine gute Weltmeisterschaft zu spielen. Vom Rest des Teams, das dürfte auch der 67-Jährige wissen, muss aber mehr kommen.

Brasilien traf am 1. Spieltag der Gruppe C in der Vorrunde der Fußball-WM 2026 auf Afrika-Cup-Sieger Marokko. Die Partie in voller Länge im Re-Live. 13.06.2026 | 194:00 min

Ancelotti und Vinicius Junior: Eingespieltes Duo bei Brasilien

Die beiden verbindet aus der gemeinsamen Zeit bei den Königlichen ein inniges Verhältnis. Über kleine Egotrips sieht der Altmeister auf der Trainerbank auch schon hinweg. Ancelotti hat von 2021 bis 2025 mit Vinicius Junior zusammengearbeitet und mit Geduld und Einfühlungsvermögen einen wegen seiner Theatralik gerne polarisierenden Profi geschützt.

"Unter ihm zu spielen, verschafft mir viel Ruhe. Er gibt mir Freiheit und Vertrauen", sagte Vinicius Junior gerade erst wieder über seinen Trainer. Zahlt er auch gegen Haiti wieder mit Toren zurück? Die nach Philadelphia reisende Armada brasilianischer Herkunft wird sich genau das wünschen.

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